По предварительным данным один из водителей выехал на встречную полосу.

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 25 октября около 18:55 на 22-м километре трассы «Атырау–Озинки», рядом с посёлком Болашак, произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Lada Granta», ехавший на восток, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «CHANGAN X5 PLUS», который двигался навстречу.

Пассажиры иномарки получили различные травмы и были доставлены в городскую больницу. Всего в аварии пострадали шесть человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 2 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами») . Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего.