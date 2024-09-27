Мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран

Ежегодно аналитическая компания Cable.co.uk публикует исследование по стоимости мобильного интернета в мире и на основе этого исследования формирует рейтинг. По итогам 2023 года было рассмотрено 237 стран и более чем 5,6 тысяч тарифных планов операторов.

По данным аналитического портала Ranking.kz, В разрезе макрорегионов самые низкие цены были зафиксированы в Северной Африке: в среднем 0,86 долларов США за 1 Гб мобильного интернета.

На втором месте расположилась Азия: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в регионе составила 1,1 доллара США. Третье и четвёртое места заняли Восточная Европа (1,27 доллара США) и Центральная Америка (1,5 доллара США). СНГ досталась пятая строчка: 1,8 доллара США за 1 Гб мобильного интернета.

Тем временем, регионами с самым дорогим мобильным интернетом стали Северная Америка (4,6 доллара США), Южная Америка (3,74 доллара США) и Океания (3,72 доллара США).

В разрезе конкретных стран ситуация ещё интереснее. Так, при том, что на макрорегиональном уровне СНГ досталось пятое место по дешевизне мобильного интернета, непосредственно Казахстан традиционно вошёл в топ стран с самыми низкими ценами на мобильный интернет. Как отмечено в отчёте, в РК средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета по итогам 2023 года составила всего 0,41 доллара США — более чем в 4 раза меньше по сравнению со средним значением по СНГ и более чем в 6 раз меньше среднемирового показателя. Таким образом, мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран.

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция ежегодного снижения цен на мобильный интернет. Так, с 2019 по 2023 год средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в мире уменьшилась на 68,1%, до 2,61 долл. США. Схожую динамику демонстрирует и РК: за тот же период цена мобильного интернета в стране снизилась на 16,3%.

Подтверждают эти данные и отдельные операторы мобильной связи. Так, к примеру, у Beeline средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета с 2019 по 2023 год уменьшилась сразу на 29,2%, пишут аналитики.

При этом расходы на услуги связи в Казахстане составляют несущественную долю в структуре общих расходов населения: лишь 3,2% в первом квартале 2024 года. Для сравнения: на прочие коммунальные услуги, стоимость которых жёстко контролируется государством, в том же периоде приходилось 6,3% расходов, а расходы на самое базовое — еду — составляли почти половину всех расходов населения, а точнее 46,4%.

Кроме того, если рассматривать многолетнюю динамику, доля расходов на связь от всех расходов населения всегда была небольшой, и даже наблюдается некоторое её уменьшение. В целом показатель варьируется в узком диапазоне: всего 3%–3,9%.



