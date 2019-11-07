Мобильный телефон в банке со сметаной пытались передать в следственный изолятор Атырау

Телефон и зарядное устройство заботливо упаковали в полиэтиленовый пакет и поместили в ведерко со сметаной, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, в учреждении УГ-157/1 (следственный изолятор) при досмотре очередной посылки контролер обнаружила сотовый телефон марки "Нокиа-107" и зарядное устройство в пластмассовом ведре со сметаной. - Передачка с тайником поступила от местного жителя и предназначалась подследственному, который обвиняется по статье 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка