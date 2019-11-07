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Происшествия

Мобильный телефон в банке со сметаной пытались передать в следственный изолятор Атырау

Телефон и зарядное устройство заботливо упаковали в полиэтиленовый пакет и поместили в ведерко со сметаной, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, в учреждении УГ-157/1 (следственный изолятор) при досмотре очередной посылки контролер обнаружила сотовый телефон марки "Нокиа-107" и зарядное устройство в пластмассовом ведре со сметаной. - Передачка с тайником поступила от местного жителя и предназначалась подследственному, который обвиняется по статье 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка
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Мобильный телефон в банке со сметаной пытались передать в следственный изолятор Атырау
Телефон и зарядное устройство заботливо упаковали в полиэтиленовый пакет и поместили в ведерко со сметаной, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, в учреждении УГ-157/1 (следственный изолятор) при досмотре очередной посылки контролер обнаружила сотовый телефон марки "Нокиа-107" и зарядное устройство в пластмассовом ведре со сметаной. - Передачка с тайником поступила от местного жителя и предназначалась подследственному, который обвиняется по статье 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" УК РК. Запрещенные предметы были изъяты, - сообщил начальник отдела режима и охрана УГ-157/1 Даулет Рахметов. Как отметили в ведомстве, по данному факту собран соответствующий материал по ч.1 ст. 481 КОАП РК  "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов" и материал направлен в суд для принятия решения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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