Банки смогут звонить должникам в выходные дни в определённое время. Об этом говорится в проекте постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, опубликованном на портале «Открытые НПА».

Банки смогут звонить должникам в выходные дни только в определённое время. Об этом говорится в проекте постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, опубликованном на портале «Открытые НПА». При этом в выходные дни сотрудники банков смогут делать лишь два звонка должнику.

— Проект предусматривает осуществление взаимодействия с заёмщиками, имеющими просроченную задолженность, путём посещений по месту жительства либо встречи в отделении микрофинансовой организации не более трёх раз в неделю в период с 8:00 до 21:00 в будние дни, телефонные переговоры не более трёх раз в период с 8:00 до 21:00 в будний день и двух раз в период с 9:00 до 19:00 в выходной день, — сказано в документе.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поясняет, что в текущих правилах не было чётко определено, когда и как часто можно звонить должникам. Из-за этого звонки могли происходить в неудобное время и слишком часто, что вызывало недовольство граждан и увеличение числа жалоб.

Кроме того, микрофинансовым организациям было запрещено звонить в выходные и праздничные дни, чтобы сообщить о задолженности. Теперь же агентство считает, что необходимо разрешить такие звонки, но при соблюдении установленных новых правил.