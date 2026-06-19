Лауреатов выбирали рядовые жители ЗКО.

18 июня в Уральске чествовали тех, кто ежедневно спасает жизни и стоит на страже здоровья жителей ЗКО. В зале ДК "Атамекен" собрались практикующие врачи, медицинские сестры, ветераны здравоохранения и молодые специалисты. Со сцены звучали слова благодарности за их самоотверженный труд, верность профессии и бессонные ночи. Лучшим работникам сферы здравоохранения вручили государственные и ведомственные награды.

Особым событием этого вечера стало вручение народной премии "Халык алғысы-2026", инициированной информационным порталом "Мой ГОРОД".

В преддверии праздника наша редакция запустила открытое голосование среди своих читателей. Мы предложили им самим номинировать и выбрать лучших, по их мнению, медицинских работников. В итоге голосование превратилось в масштабный марафон благодарности: тысячи западноказахстанцев оставляли голоса и делились трогательными историями:

- Для врача, наверное, нет награды выше, чем искреннее "спасибо" от выздоровевшего пациента. Премия "Халык алғысы" уникальна тем, что здесь нет кабинетных решений и сухих отчетов - лучших выбирали люди, чьи жизни и здоровье были в руках медицинских работников, - отметили в редакции "Мой ГОРОД".

На сцене ДК "Атамекен" победители народного голосования получили заслуженные дипломы под громкие аплодисменты коллег.

А вот список тех врачей, которых выбрали Вы:

1. Аманов Тайман Тулеугалиевич - онколог-хирург

2. Умаров Шаттык Калибекович - анестезиолог- реаниматолог

3. Казтуганов Жанайдар Казтуганович - сосудистый хирург, флеболог и косметолог

4. Кадыргалиев Каиыргали Сапаргалиевич – анестезиолог-реаниматолог

5. Кусмаганбетов Даурен Маратович - детский хирург, уролог

6. Ералин Есет Габитович - врач акушер-гинеколог

7. Кудесов Даурен Маратович – врач-хирург

8. Мулдашева Айгуль Мухитовна - врач общей практики

9. Тельманов Ерлан Нурланович - стоматолог, хирург, имплантолог

10. Уразов Нариман Амангалиевич - кардиохирург.

11. Аюпов Руслан Кадырболатович - врач-кардиохирург.