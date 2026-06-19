18 июня в Уральске чествовали тех, кто ежедневно спасает жизни и стоит на страже здоровья жителей ЗКО. В зале ДК "Атамекен" собрались практикующие врачи, медицинские сестры, ветераны здравоохранения и молодые специалисты. Со сцены звучали слова благодарности за их самоотверженный труд, верность профессии и бессонные ночи. Лучшим работникам сферы здравоохранения вручили государственные и ведомственные награды.
Особым событием этого вечера стало вручение народной премии "Халык алғысы-2026", инициированной информационным порталом "Мой ГОРОД".
В преддверии праздника наша редакция запустила открытое голосование среди своих читателей. Мы предложили им самим номинировать и выбрать лучших, по их мнению, медицинских работников. В итоге голосование превратилось в масштабный марафон благодарности: тысячи западноказахстанцев оставляли голоса и делились трогательными историями:
- Для врача, наверное, нет награды выше, чем искреннее "спасибо" от выздоровевшего пациента. Премия "Халык алғысы" уникальна тем, что здесь нет кабинетных решений и сухих отчетов - лучших выбирали люди, чьи жизни и здоровье были в руках медицинских работников, - отметили в редакции "Мой ГОРОД".
На сцене ДК "Атамекен" победители народного голосования получили заслуженные дипломы под громкие аплодисменты коллег.
А вот список тех врачей, которых выбрали Вы:
1. Аманов Тайман Тулеугалиевич - онколог-хирург
2. Умаров Шаттык Калибекович - анестезиолог- реаниматолог
3. Казтуганов Жанайдар Казтуганович - сосудистый хирург, флеболог и косметолог
4. Кадыргалиев Каиыргали Сапаргалиевич – анестезиолог-реаниматолог
5. Кусмаганбетов Даурен Маратович - детский хирург, уролог
6. Ералин Есет Габитович - врач акушер-гинеколог
7. Кудесов Даурен Маратович – врач-хирург
8. Мулдашева Айгуль Мухитовна - врач общей практики
9. Тельманов Ерлан Нурланович - стоматолог, хирург, имплантолог
10. Уразов Нариман Амангалиевич - кардиохирург.
11. Аюпов Руслан Кадырболатович - врач-кардиохирург.