Мониторинговые группы создали для контроля работы школьных столовых. Они проверяют питательность и вкус пищи, а также санитарные условия при её приготовлении.

Как сообщила руководитель городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова, в школах создали мониторинговые группы, которые контролируют работу столовых, во избежание пищевого отравления учащихся.

— В её состав входят социальные педагоги, учителя и предприниматели. Они проверяют питательность и вкус пищи, а также санитарные условия при её приготовлении. В работе группы могут принять участие родители и члены школьного консультативного совета, — рассказала Айнагуль Дуйсекенова.

Мониторинговые группы создали в 66 школах региона.

К слову, в школах города 33 703 учащихся 1-4-х классов и 4 310 детей из социально-уязвимых и малообеспеченных семей. Они обеспечены одновременным горячим питанием. Каждый ребенок получает питание на сумму 600 тенге.



