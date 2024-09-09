Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству здравоохранения в течение месяца проверить все школьные столовые в стране после массового отравления школьников в селе Бесшокы Мангистауской области. По информации правительства, сейчас там под наблюдением врачей находится 460 детей, из них 83 госпитализированы, двое — в реанимации.

— По поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения повторения подобных случаев, — поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время всем детям с симптомами отравления предоставляется вся необходимая медицинская помощь, включая психологическую. На месте находятся представители комитета по охране прав детей министерства просвещения РК, оказывающие поддержку пострадавшим и их семьям. Штаб функционирует круглосуточно.