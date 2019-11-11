Морем подарков отметил свой юбилей магазин «Автошик» в Уральске

Главными призами беспроигрышной лотереи стали комплект автомобильных чехлов и денежные сертификаты. 9 ноября магазин "Автошик" отметил свой первый юбилей - 5 лет со дня открытия. - Сначала я открыла магазин "Автоледи", очень хотела, чтобы за рулем наши женщины выглядели и чувствовали себя красивыми и индивидуальными. Со временем стало понятно, что индивидуальность и комфорт нужны и мужчинам. С тех пор прошло вот уже пять лет, мы обзавелись своими постоянными клиентами, впрочем, и новым покупателям мы всегда рады, - рассказала директор магазина "Автошик" Анна. Первый юбилей магазина "Автошик" п