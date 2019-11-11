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Бизнес-новости

Морем подарков отметил свой юбилей магазин «Автошик» в Уральске

Главными призами беспроигрышной лотереи стали комплект автомобильных чехлов и денежные сертификаты. 9 ноября магазин "Автошик" отметил свой первый юбилей - 5 лет со дня открытия. - Сначала я открыла магазин "Автоледи", очень хотела, чтобы за рулем наши женщины выглядели и чувствовали себя красивыми и индивидуальными. Со временем стало понятно, что индивидуальность и комфорт нужны и мужчинам. С тех пор прошло вот уже пять лет, мы обзавелись своими постоянными клиентами, впрочем, и новым покупателям мы всегда рады, - рассказала директор магазина "Автошик" Анна. Первый юбилей магазина "Автошик" п
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Морем подарков отметил свой юбилей магазин «Автошик» в Уральске
Главными призами беспроигрышной лотереи стали комплект автомобильных чехлов и денежные сертификаты.
9 ноября магазин "Автошик" отметил свой первый юбилей - 5 лет со дня открытия. - Сначала я открыла магазин "Автоледи", очень хотела, чтобы за рулем наши женщины выглядели и чувствовали себя красивыми и индивидуальными. Со временем стало понятно, что индивидуальность и комфорт нужны и мужчинам. С тех пор прошло вот уже пять лет, мы обзавелись своими постоянными клиентами, впрочем, и новым покупателям мы всегда рады, - рассказала директор магазина "Автошик" Анна.
Первый юбилей магазина "Автошик" прошел с размахом, а именно огромным количеством подарков, причем подарки получали клиенты магазина. Здесь также организовали фуршет, веселые игры с хорошими и полезными призами. Отличное настроение гостям магазина обеспечила популярная ведущая Наталья Бахирева.
К юбилею в магазине готовились основательно. Клиенты "Автошика" вместе с покупкой получали здесь талончики с номерами, по которым и проводилась лотерея.
Для начала в беспроигрышной лотерее магазина "Автошик" разыграли небольшие, но очень нужные каждому автомобилисту подарки: щетки, ароматизаторы, оплетки на руль.
Дальше больше - были разыграны пять сертификатов, две по 5 тысяч тенге, две по 10 тысяч тенге и сертификат на сумму 20 тысяч тенге.
Главный приз - автомобильный чехол - выиграла 25-летняя автоледи по имени Екатерина. - Две недели назад я покупала здесь амортизатор и брелок. Мне выдали талончик, сегодня по нему вот такой приз выиграла, - сказала Екатерина, которая, кстати, за рулем ездит уже 4 года.
После розыгрыша призов всех участников пригласили на фуршет со сладкими соками, шампанским, шоколадом и конечно же тортом.
Магазин "Автошик" известен жителям Уральска и области. Здесь представлен огромный ассортимент автомобильных чехлов из Турции, Китая и России. Также в магазине вы найдете большой выбор автомобильных аксессуаров: оплетки на руль, брелоки, подушки; автохимию, мультимедия, навигаторы, пылесосы и многое другое.
В магазине самый вежливый и обученный персонал, который всегда поможет сделать правильный выбор. Действует оплата наличный и безналичный расчет.
- В магазине "Автошик" часто покупаю оплетки на руль. "Болею" теми, что со стразами. Их здесь огромный выбор. Я поздравляю магазин "Автошик" с днем рождения, желаю ему процветания. Сегодняшний праздник прошел просто замечательно, - рассказала жительница Уральска Анастасия. Мы ждем вас по адресу: г.Уральск, район завода "Пластик", угол ул. Шолохова и Штыбы. Телефон для справок : 8-705-796-65-65. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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