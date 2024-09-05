Полицейские Актюбинской области с поличным задержали 46-летнего мужчину. Он совершал очередную кражу. Подозреваемый находясь на эстакаде вдоль трассы Самара-Шымкент вблизи поселка Беккул баба взломал пломбы с полуприцепа грузовой автомашины DAF и украл 17 коробок кондитерских изделий.

Подозреваемый специализировался исключительно на кражах с большегрузов, когда водители отдыхали. По месту жительства и на даче подозреваемого полицейские обнаружили похищенные вещи – это продукты питания, бытовая химия, косметика, обувь и многое другое.

Сам мужчина признался, что с апреля этого года совершил восемь краж с грузовых авто, следовавших транзитом через Актюбинскую область. Для доставки похищенных вещей нанимал такси и отвозил их домой. Часть вещественных доказательств он успел продать.

Стражи порядка проводят досудебное расследование. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.