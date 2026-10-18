Мужчина пережил 7 ударов молнии и попал в Книгу рекордов Гинесса

Молния ударила в него один раз, второй, третий… Всего за 35 лет американский смотритель национального парка Рой Салливан пережил семь ударов молнии. После каждого происшествия он оставался жив, хотя получал ожоги, терял волосы и однажды лишился ногтя на большом пальце ноги. Его история настолько необычна, что попала в Книгу рекордов Гиннесса

Салливан работал в национальном парке Шенандоа в американском штате Виргиния. Большую часть жизни он провёл среди лесов и гор, следил за территорией парка и помогал посетителям. Однако со временем его имя стало известно далеко за пределами США — благодаря череде происшествий, которые трудно объяснить одним лишь невезением, передает МойГород

История началась в апреле 1942 года. Салливан находился на службе в пожарной наблюдательной башне, когда разразилась гроза. Молния ударила в башню, начался пожар, и смотрителю пришлось спасаться бегством.

Но, покинув охваченное огнём сооружение, он попал под новый удар. Разряд поразил его правую ногу, оставив ожоги. Кроме того, Салливан лишился ногтя на большом пальце ноги.

Казалось бы, этого случая должно было хватить, чтобы человек на всю жизнь начал опасаться гроз. Однако для Салливана всё только начиналось. Следующий подобный эпизод произошёл спустя 27 лет.

Молния настигла его за рулём

В июле 1969 года Салливан ехал на грузовике по горной дороге. Во время грозы молния ударила в деревья возле автомобиля, а затем разряд, согласно описанию происшествия, попал внутрь машины через открытое окно.

Смотритель потерял сознание. Когда он пришёл в себя, его брови были опалены, наручные часы повреждены, а волосы обгорели. Неконтролируемый грузовик продолжал движение и остановился недалеко от края обрыва.

Салливан снова выжил. Но уже в июле следующего года молния ударила в него в третий раз.

Даже собственный двор не стал безопасным местом

В 1970 году Салливан находился возле своего дома. Во время грозы молния ударила в расположенный неподалёку электрический трансформатор, после чего разряд поразил его левое плечо, вызвав ожог.

Через два года, в апреле 1972-го, новое происшествие случилось на рабочем месте. Салливан находился в служебном помещении, когда молния вызвала возгорание его волос. Ему пришлось самостоятельно тушить пламя.

Рой Салливан. Фото: Wikipedia

После нескольких подобных случаев Салливан, как сообщалось в рассказах о его жизни, стал опасаться гроз. И это неудивительно: даже если человек пережил один удар молнии, повторение подобного опыта кажется почти немыслимым.

Однако череда несчастий продолжилась.

Четвёртый, пятый и шестой удары

В августе 1973 года Салливан вновь попал под удар молнии, находясь в автомобиле. На этот раз разряд обжёг ему ноги и снова поджёг волосы.

В июне 1976 года он пострадал во время прогулки, когда проверял территорию возле места отдыха. Молния вновь обожгла волосы и повредила лодыжку.

Каждый раз Салливан оставался жив, но получал новые травмы. Его история становилась всё более известной, а коллеги и знакомые не могли не удивляться тому, как часто он оказывался в подобных ситуациях.

В конце концов за ним закрепилось прозвище «человек-громоотвод». В англоязычной среде его также называли Spark Ranger — примерно «искрящийся рейнджер».

Последняя встреча с молнией

Седьмой зарегистрированный случай произошёл 25 июня 1977 года. Салливан отправился на рыбалку и находился в лодке, когда его снова поразила молния.

На этот раз мужчина получил ожоги груди и живота. И всё же он пережил и этот удар.

По данным Книги рекордов Гиннесса, с 1942 по 1977 год Салливан семь раз был поражён молнией и остался жив. Именно за это достижение его признали рекордсменом по количеству пережитых ударов молнии.

Любопытно, что однажды во время грозы пострадала и его жена: молния ударила, когда она развешивала бельё во дворе. Салливан находился рядом, но на этот раз не пострадал.

Почему молния ударяла в него снова и снова?

Сгенерировано в Gemini: Мой Город

Убедительных доказательств того, что Салливан обладал какой-то необычной физической особенностью, привлекавшей молнии, нет. Его история не означает, что молния «выбирает» определённых людей. Гораздо важнее условия, в которых человек находится во время грозы.

Работа Салливана была связана с пребыванием на открытой местности в горном национальном парке. Он регулярно находился на природе, а значит, чаще сталкивался с погодными условиями, при которых возрастает риск удара молнии.

Разряд способен поражать человека напрямую, проходить через землю после удара рядом или распространяться от деревьев и других объектов. Поэтому опасность сохраняется не только на открытом пространстве, но и вблизи высоких предметов. Даже нахождение в автомобиле не гарантирует абсолютной безопасности при любых обстоятельствах.

При этом семь пережитых ударов за несколько десятилетий остаются чрезвычайно необычным случаем. По информации Guinness World Records, вероятность хотя бы одного удара молнии в течение жизни составляет примерно один случай на 10 тысяч человек при расчёте на 80-летнюю продолжительность жизни. Повторные случаи встречаются ещё реже.

История, вошедшая в Книгу рекордов

Рой Салливан умер в 1983 году в возрасте 71 года. Последний известный удар молнии он пережил за шесть лет до смерти.

Его история стала одной из самых необычных в хрониках выживания. За 35 лет он неоднократно сталкивался с одной из самых опасных сил природы — и каждый раз оставался жив.

Случай Салливана напоминает, насколько непредсказуемой может быть стихия. Семь ударов молнии не сделали его неуязвимым, но превратили в человека, чья биография до сих пор вызывает удивление и вопросы.