Мужчина пытался скрыться от полиции, но его сдала собственная собака

В британском городе Уоррингтон полиция обнаружила мужчину, пытавшегося скрыться от правоохранителей, благодаря его собственной собаке. Животное привело патрульного прямо к дому хозяина, где тот прятался на чердаке, передает МойГород со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошёл в феврале 2026 года. Во время патрулирования полицейский заметил 41-летнего Чарльза Фоя, который передвигался на электросамокате по территории, где езда на таком транспорте запрещена. Рядом с мужчиной бежали две собаки. По словам правоохранителя, от Фоя сильно пахло марихуаной.

Когда полицейский потребовал остановиться, мужчина проигнорировал его и попытался скрыться. Он направился по узким переулкам, пытаясь оторваться от преследования.

Во время погони одна из собак начала отставать от электросамоката. Фой не стал ждать животное и продолжил движение, оставив его позади. Тогда патрульный решил воспользоваться ситуацией и последовал за собакой.

Вскоре она привела его к дому своего хозяина. Полицейские проникли внутрь и обнаружили Фоя на чердаке. Мужчина пытался спрятаться под слоем утеплителя.

Когда его нашли, он заявил, что просто спал на чердаке, и отрицал, что незадолго до этого передвигался на электросамокате. Однако его объяснения не убедили правоохранителей.

В результате суд приговорил 41-летнего мужчину к трём месяцам лишения свободы. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на четыре года и три месяца.