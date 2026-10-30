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Происшествия Социум

Мужчина шантажировал девушку интимными фото в Актобе

Его задержала полиция.
Кристина Кобина
Мужчина шантажировал девушку интимными фото в Актобе
Фото сгенерировано с помощью ChatGPT

В Актобе задержали мужчину, который шантажировал бывшую девушку интимными фото, сообщает департамент полиции Актюбинской области. 

- В Актобе полицейские поймали с поличным мужчину, который вымогал деньги у 21-летней горожанки. Они познакомились в сентябре и некоторое время встречались. Позже мужчина начал шантажировать девушку, угрожая выложить в соцсети ее интимные фото и видео, - пояснили в ведомстве.

Сначала он получил от нее 30 тысяч тенге, а затем потребовал еще 70 тысяч. Его задержали в момент передачи второй суммы.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, против него возбуждено уголовное дело.

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