Мужчина шантажировал девушку интимными фото в Актобе

В Актобе задержали мужчину, который шантажировал бывшую девушку интимными фото, сообщает департамент полиции Актюбинской области.

- В Актобе полицейские поймали с поличным мужчину, который вымогал деньги у 21-летней горожанки. Они познакомились в сентябре и некоторое время встречались. Позже мужчина начал шантажировать девушку, угрожая выложить в соцсети ее интимные фото и видео, - пояснили в ведомстве.

Сначала он получил от нее 30 тысяч тенге, а затем потребовал еще 70 тысяч. Его задержали в момент передачи второй суммы.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, против него возбуждено уголовное дело.