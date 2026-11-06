Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Без рубрики

Мужчина сорвался с 47-го этажа небоскрёба и чудом выжил

В декабре 2007 года в Нью-Йорке произошёл несчастный случай, который врачи впоследствии назвали практически невероятным. Мойщик окон Альсидес Морено сорвался с 47-го этажа небоскрёба вместе со своим младшим братом.
Әсемай Талғатқызы
Мужчина сорвался с 47-го этажа небоскрёба и чудом выжил
Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Мужчины находились на специальной платформе для мытья окон, когда конструкция внезапно сорвалась с креплений и рухнула вниз с высоты около 150 метров. Брат Альсидеса погиб на месте, а сам он, вопреки всем ожиданиям, остался жив, передает МойГород.

Работа на высоте обернулась трагедией

Утром 7 декабря 2007 года 37-летний Альсидес и его 30-летний брат Эдгар отправились на работу. Оба приехали в США из Эквадора и много лет занимались мойкой окон в высотных зданиях. В тот день они работали на фасаде жилого небоскрёба в районе Верхнего Ист-Сайда на Манхэттене. Братья поднялись на крышу и встали на алюминиевую платформу, которая должна была опускаться вдоль здания с помощью системы тросов.

Однако в какой-то момент крепления не выдержали. Платформа вместе с рабочими сорвалась с высоты 47 этажей и стремительно полетела вниз. Мужчины оказались в свободном падении, а остановить конструкцию было уже невозможно.

Фото: National Geographic

Эдгар погиб от полученных травм. Альсидес же каким-то образом сумел удержаться на платформе. Именно это обстоятельство позднее стало одной из главных версий, объясняющих его выживание. Предполагалось, что алюминиевая конструкция могла частично замедлить падение благодаря сопротивлению воздуха и смягчить удар при столкновении с землёй. Однако точную причину того, почему мужчина остался жив, установить не удалось.

Тяжелейшие травмы и борьба за жизнь

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили Альсидеса живым. Его состояние было критическим: мужчина получил множественные переломы обеих ног, правой руки и запястья, тяжёлые повреждения грудной клетки и брюшной полости, травмы позвоночника и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него были серьёзные внутренние кровотечения.

Альсидеса срочно доставили в больницу NewYork-Presbyterian Hospital. Врачи понимали, что счёт идёт на минуты. Состояние пациента было настолько тяжёлым, что даже обычное перемещение могло привести к смертельным последствиям. Поэтому первую операцию медики провели прямо в отделении неотложной помощи, не рискуя перевозить его в операционную.

Алсидес и Эдгар Морено упали с крыши этого небоскреба. Фото: Google

В первые часы лечения мужчине перелили 24 единицы донорской крови — примерно вдвое больше общего объёма крови в его организме. Врачи также боролись с внутренними кровотечениями, отёком мозга и повреждениями внутренних органов. Позднее Альсидесу провели ещё девять ортопедических операций, чтобы восстановить повреждённые кости.

Первые признаки восстановления

Несколько недель мужчина находился в критическом состоянии. Он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не мог разговаривать. Родные общались с ним прикосновениями, а его супруга Росарио практически постоянно находилась рядом.

Первый серьёзный признак улучшения появился на Рождество. Альсидес впервые после происшествия заговорил с близкими. Врачи также отметили, что он сохранил движения во всех конечностях и смог дышать самостоятельно. Особенно удивительным для специалистов стало то, что, несмотря на тяжёлую травму позвонка, мужчине удалось избежать паралича.

В начале января 2008 года медики рассказали о его состоянии публично. Они признавались, что за свою практику не встречали ничего подобного. Глава хирургического отделения больницы Филипп Бари назвал восстановление пациента невероятным, а руководитель медицинского учреждения отметил, что падение с такой высоты обычно практически не оставляет шансов на выживание.

Возвращение к жизни после падения

Впереди у Альсидеса были новые операции и длительная реабилитация. Восстановление заняло месяцы, однако мужчина постепенно вернулся к самостоятельному передвижению. К июню 2008 года он уже мог ходить и рассказал о произошедшем в интервью американскому телеканалу ABC News.

При этом трагедия навсегда изменила жизнь семьи Морено. Альсидес выжил, но его младший брат Эдгар погиб в том же падении. Сам мужчина позднее говорил о благодарности за возможность остаться рядом с женой и детьми.

История Альсидеса Морено стала одним из самых известных случаев выживания после падения с большой высоты. Даже спустя годы специалисты не могли однозначно объяснить, какие именно обстоятельства позволили ему пережить удар, который для большинства людей оказался бы смертельным.

ЧП несчастный случай столкновение крушение травма операция мужчина альпинист падение Нью-Йорк катастрофа мойщик окон

Читайте также

Новости партнёров