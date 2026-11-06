Мужчина сорвался с 47-го этажа небоскрёба и чудом выжил

В декабре 2007 года в Нью-Йорке произошёл несчастный случай, который врачи впоследствии назвали практически невероятным. Мойщик окон Альсидес Морено сорвался с 47-го этажа небоскрёба вместе со своим младшим братом.

Мужчины находились на специальной платформе для мытья окон, когда конструкция внезапно сорвалась с креплений и рухнула вниз с высоты около 150 метров. Брат Альсидеса погиб на месте, а сам он, вопреки всем ожиданиям, остался жив, передает МойГород.

Работа на высоте обернулась трагедией

Утром 7 декабря 2007 года 37-летний Альсидес и его 30-летний брат Эдгар отправились на работу. Оба приехали в США из Эквадора и много лет занимались мойкой окон в высотных зданиях. В тот день они работали на фасаде жилого небоскрёба в районе Верхнего Ист-Сайда на Манхэттене. Братья поднялись на крышу и встали на алюминиевую платформу, которая должна была опускаться вдоль здания с помощью системы тросов.

Однако в какой-то момент крепления не выдержали. Платформа вместе с рабочими сорвалась с высоты 47 этажей и стремительно полетела вниз. Мужчины оказались в свободном падении, а остановить конструкцию было уже невозможно.

Фото: National Geographic

Эдгар погиб от полученных травм. Альсидес же каким-то образом сумел удержаться на платформе. Именно это обстоятельство позднее стало одной из главных версий, объясняющих его выживание. Предполагалось, что алюминиевая конструкция могла частично замедлить падение благодаря сопротивлению воздуха и смягчить удар при столкновении с землёй. Однако точную причину того, почему мужчина остался жив, установить не удалось.

Тяжелейшие травмы и борьба за жизнь

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили Альсидеса живым. Его состояние было критическим: мужчина получил множественные переломы обеих ног, правой руки и запястья, тяжёлые повреждения грудной клетки и брюшной полости, травмы позвоночника и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него были серьёзные внутренние кровотечения.

Альсидеса срочно доставили в больницу NewYork-Presbyterian Hospital. Врачи понимали, что счёт идёт на минуты. Состояние пациента было настолько тяжёлым, что даже обычное перемещение могло привести к смертельным последствиям. Поэтому первую операцию медики провели прямо в отделении неотложной помощи, не рискуя перевозить его в операционную.

Алсидес и Эдгар Морено упали с крыши этого небоскреба. Фото: Google

В первые часы лечения мужчине перелили 24 единицы донорской крови — примерно вдвое больше общего объёма крови в его организме. Врачи также боролись с внутренними кровотечениями, отёком мозга и повреждениями внутренних органов. Позднее Альсидесу провели ещё девять ортопедических операций, чтобы восстановить повреждённые кости.

Первые признаки восстановления

Несколько недель мужчина находился в критическом состоянии. Он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не мог разговаривать. Родные общались с ним прикосновениями, а его супруга Росарио практически постоянно находилась рядом.

Первый серьёзный признак улучшения появился на Рождество. Альсидес впервые после происшествия заговорил с близкими. Врачи также отметили, что он сохранил движения во всех конечностях и смог дышать самостоятельно. Особенно удивительным для специалистов стало то, что, несмотря на тяжёлую травму позвонка, мужчине удалось избежать паралича.

В начале января 2008 года медики рассказали о его состоянии публично. Они признавались, что за свою практику не встречали ничего подобного. Глава хирургического отделения больницы Филипп Бари назвал восстановление пациента невероятным, а руководитель медицинского учреждения отметил, что падение с такой высоты обычно практически не оставляет шансов на выживание.

Возвращение к жизни после падения

Впереди у Альсидеса были новые операции и длительная реабилитация. Восстановление заняло месяцы, однако мужчина постепенно вернулся к самостоятельному передвижению. К июню 2008 года он уже мог ходить и рассказал о произошедшем в интервью американскому телеканалу ABC News.

При этом трагедия навсегда изменила жизнь семьи Морено. Альсидес выжил, но его младший брат Эдгар погиб в том же падении. Сам мужчина позднее говорил о благодарности за возможность остаться рядом с женой и детьми.

История Альсидеса Морено стала одним из самых известных случаев выживания после падения с большой высоты. Даже спустя годы специалисты не могли однозначно объяснить, какие именно обстоятельства позволили ему пережить удар, который для большинства людей оказался бы смертельным.