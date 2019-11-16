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Социум

Мужчину, арендовавшего 60 джипов, задержали полицейские Уральска (фото, видео)

В данный момент проверяется его причастность к преступлениям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Внедорожники марок "Тойота Прадо", "Гелендваген", "Лексус" были задержаны в микрорайоне "Самал-1, у въезда в сауну "Арасан". Как рассказал начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов, 20 джипов уже доставлены в управление полиции города. – В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" был задержан гражданин РК. Он доставлен в управление полиции г.Уральск. Он нанял 60 внедорожников, катался в сопровождении этих джипов. Ранее он был неоднократно судим. В данный м
Арайлым Усербаева
Мужчину, арендовавшего 60 джипов, задержали полицейские Уральска (фото, видео)
В данный момент проверяется его причастность к преступлениям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Внедорожники марок "Тойота Прадо", "Гелендваген", "Лексус" были задержаны в микрорайоне "Самал-1, у въезда в сауну "Арасан". Как рассказал начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов, 20 джипов уже доставлены в управление полиции города. – В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" был задержан гражданин РК. Он доставлен в управление полиции г.Уральск. Он нанял 60 внедорожников, катался в сопровождении этих джипов. Ранее он был неоднократно судим. В данный момент мы проверяем его причастность к совершенным преступлениям. Есть определенная информация, которую я не могу сейчас рассказать. Внедорожники наняты одним человеком, - рассказал Мирлан Айкенов. Другие подробности выясняются.
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