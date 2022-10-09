В Бурлинском районе прошло совещание по вопросу участия работодателей в обеспечении занятости населения, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время совещания обсудили вопросы участия работодателей в обеспечении занятости населения.

- В ходе совещания руководителям компании КПО б.в. и подрядным компаниям рекомендовали провести разъяснительную работу в сфере трудовых отношений в рамках законодательства РК, о надбавке в заработную плату 60 тысяч тенге соответствующим работникам, а также принять все необходимые меры по недопущению социального напряжения на рабочих местах, - сообщили в акимате Бурлинского района.

Совещание прошло третьего октября под председательством заместителя акима района Саркулова с участием руководителей районного отдела занятости и социальных программ Басимовой, отдела организационно-контрольной работы и мониторинга госуслуг аппарата акима района Каржауовой, заместителя прокурора района Джуматаева, руководителя отдела Бурлинского районного отдела Комитета национальной безопасности ЗКО Таужанова, государственного инспектора труда инспекции труда ЗКО Сиражева, менеджера отдела по обеспечению безопасности и производственным отношениям компании КПО б.в. Имашева и начальника сектора по производственным отношениям и расследованиям данной компании Утегулова.

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