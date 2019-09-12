На 65% зарплату повысили только сотрудникам патрульной полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов, в рамках реформирования Министерства внутренних дел было сокращение полицейских на 10% всего личного состава. - С 1 июля этого года была повышена заработная плата всех сотрудников, но на 65% повышение заработной платы было предусмотрено сотрудникам патрульной полиции, оперативным следственным подразделениям на 55%, участковым инспекторам - на 25% и всем остальным - на 20%, - отметил Аблазимов. После чего он дополнил, что реформирование в органах внутренних дел продолжается дальше. - В своем послании президент РК Касым-Жомарт Токаев  сказал, что на 3 года выделяется 173 миллиарда тенге на реформу МВД и эти средства будут направлены на заработную плату, на материально-техническое оснащение и на строительство фронт офисов, - дополнил начальник ДП ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.