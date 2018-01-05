Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора департамента межведомственного расчетного центра социальных выплат по ЗКО Аскара КОЖУМОВА, с 1 января 2018 года изменились показатели, на основе которых исчисляются размеры социальных выплат. - Теперь месячный расчетный показатель составил 2405 тенге, в результате чего повысились размеры всех видов специальных государственных пособий. Размер минимальной пенсии составил 33745 тенге. Размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума составил 28284 тенге. Базовая пенсионная выплата составила 15274 тенге, - пояснил Аскар КОЖУМОВ. Аскар КОЖУМОВ отметил, что пенсионные выплаты состоят из двух частей: солидарной и базовой пенсий. - Так вот, солидарная пенсия с 1 января 2018 года повысилась на 8 процентов. В связи с изменением МРП увеличился размер дохода для исчисления пенсии при новом назначении и составил 110630 тенге. Также были увеличены размеры социальных выплат из ГФСС по случаю потери трудоспособности и потери кормильца на 16 процентов, - пояснил Аскар КОЖУМОВ. Кроме того, с 1 января 2018 года изменился возраст выхода на пенсию для женщин и составил 58 лет и шесть месяцев. - Ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на шесть месяцев, до достижения 63 лет, то есть до 1 января 2027 года, - говорит директор департамента МРЦСВ по ЗКО. По словам Аскара КОЖУМОВА, с 1 января 2018 года получатели специального государственного пособия по категории «Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» 1-й и 2-й степени, будут переоформлены на другой вид выплаты – ежемесячное государственное социальное пособие. - Таких получателей у нас по области около 8 тысяч человек. Если гражданин имеет право на несколько видов выплат СГП, то ему назначается одно по его выбору. Теперь эти виды выплат будут переоформлены и они смогут получать дополнительные виды выплат, к примеру, и как многодетная мать, и как труженик тыла, - отметил Аскар КОЖУМОВ. Аскар КОЖУМОВ пояснил, что в новом году специальные государственные пособия по категории многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, назначаться не будет. - Те граждане, которым были назначены эти выплаты до 1 января 2018 года, продолжат получать их до утраты основания. И тем, кому ранее была назначена адресная социальная помощь, государственное детское пособие до 18 лет и СГП по категории многодетная семья, имеющая четырех и более несовершеннолетних детей, будут преобразованы в адресную социальную помощь нового формата и будут выплачиваться из средств местного бюджета, - пояснил Аскар КОЖУМОВ. Между тем, государственные социальные пособия по инвалидности (1,2 и 3 группы) и СГП по инвалидности будут объединены в одну выплату.