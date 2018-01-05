С 1 января 2018 года на 8% повысилась солидарная пенсия, также была повышена и базовая пенсионная выплата, которая теперь составляет 15274 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора департамента межведомственного расчетного центра социальных выплат по ЗКО Аскара КОЖУМОВА, с 1 января 2018 года изменились показатели, на основе которых исчисляются размеры социальных выплат. - Теперь месячный расчетный показатель составил 2405 тенге, в результате чего повысились размеры всех видов специальных государственных пособий. Размер минимальной пенсии составил 33745 тенге. Размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума составил 28284 тенге. Базовая пенсионная выплата составила 15274 тенге, - пояснил Аскар КОЖУМОВ. Аскар КОЖУМОВ отметил, что пенсионные выплаты состоят из двух частей: солидарной и базовой пенсий. - Так вот, солидарная пенсия с 1 января 2018 года повысилась на 8 процентов. В связи с изменением МРП увеличился размер дохода для исчисления пенсии при новом назначении и составил 110630 тенге. Также были увеличены размеры социальных выплат из ГФСС по случаю потери трудоспособности и потери кормильца на 16 процентов, - пояснил Аскар КОЖУМОВ. Кроме того, с 1 января 2018 года изменился возраст выхода на пенсию для женщин и составил 58 лет и шесть месяцев. - Ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на шесть месяцев, до достижения 63 лет, то есть до 1 января 2027 года, - говорит директор департамента МРЦСВ по ЗКО. По словам Аскара КОЖУМОВА, с 1 января 2018 года получатели специального государственного пособия по категории «Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» 1-й и 2-й степени, будут переоформлены на другой вид выплаты – ежемесячное государственное социальное пособие. - Таких получателей у нас по области около 8 тысяч человек. Если гражданин имеет право на несколько видов выплат СГП, то ему назначается одно по его выбору. Теперь эти виды выплат будут переоформлены и они смогут получать дополнительные виды выплат, к примеру, и как многодетная мать, и как труженик тыла, - отметил Аскар КОЖУМОВ. Аскар КОЖУМОВ пояснил, что в новом году специальные государственные пособия по категории многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, назначаться не будет. - Те граждане, которым были назначены эти выплаты до 1 января 2018 года, продолжат получать их до утраты основания. И тем, кому ранее была назначена адресная социальная помощь, государственное детское пособие до 18 лет и СГП по категории многодетная семья, имеющая четырех и более несовершеннолетних детей, будут преобразованы в адресную социальную помощь нового формата и будут выплачиваться из средств местного бюджета, - пояснил Аскар КОЖУМОВ. Между тем, государственные социальные пособия по инвалидности (1,2 и 3 группы) и СГП по инвалидности будут объединены в одну выплату.