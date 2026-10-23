На 92% дороже: в Уральске обсуждают новые тарифы на воду

Кроме того, коммунальное предприятие предлагает поднять тариф на канализацию на 73%.

Сегодня, 23 октября, в ТОО "Батыс Су Арнасы" прошли общественные слушания по вопросу повышения тарифов на водоснабжение, отвод и очистку сточных вод. Как пояснил директор предприятия Ануар Аркенов, действующие предельные тарифы и тарифные сметы утверждены на пять лет - с 2021 по 2026 год. Поскольку срок их действия истекает, предприятие должно подать заявку на утверждение новых тарифов на период с 2027 по 2031 год.

На 2027 год предлагается повысить тариф на подачу воды на 92%. Тариф на отвод и очистку сточных вод планируют увеличить на 73%. В последующие годы тарифы будут рассчитывать с учётом показателей первого года и прогноза социально-экономического развития.

Водоснабжение:

Действующий средний тариф: 194,42 тенге за куб. м

Предлагаемый тариф: 373,53 тенге за куб. м (без НДС)

Водоотведение и очистка сточных вод:

Действующий средний тариф: 279,72 тенге за куб. м

Предлагаемый тариф: 484,02 тенге за куб. м (без НДС)

Почему тариф необходимо поднять

По словам Аркенова, повышение связано с ростом расходов предприятия. В частности, химические реагенты, используемые для очистки и обеззараживания воды, подорожали в 3,7 раза. Также увеличились затраты на электроэнергию, бензин, сырьё, материалы и ремонт. Немаловажна реализация инвестиционных проектов. Кроме того, предприятию необходимо повышать зарплаты, чтобы удерживать специалистов. Ещё одна важная задача - обновление изношенных сетей водоснабжения. Сейчас их износ составляет 60%. В компании также рассчитывают увеличить объём подачи воды и улучшить качество услуг по водоотведению.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Директор предприятия отметил, что повышение тарифов - необходимая мера для предотвращения коммунального кризиса. По его словам, без дополнительных средств регион может столкнуться с перебоями в подаче воды.

Однако предложенное повышение вызвало возмущение у жителей. Они поинтересовались, существует ли предельный размер повышения тарифов.

Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Сержан Жаманкулов пояснил, что заявку ТОО "Батыс Су Арнасы" рассмотрит специальная комиссия. При принятии решения будут учитывать доходы населения, уровень инфляции и стоимость продуктовой корзины. Окончательный размер тарифа определят после изучения всех факторов.

Также жители выразили обеспокоенность информацией о том, что предприятие якобы закупает дорогостоящее оборудование для обеззараживания воды, а его стоимость включается в тариф. Ануар Аркенов назвал эту информацию недостоверной. Отдельное недовольство вызвало предложение повышать тарифы в течение пяти лет. Участники слушаний также обратили внимание на отсутствие представителей управления ЖКХ.

Кроме того, жители попросили объяснить, почему для населения, предпринимателей и жителей районов действуют разные тарифы. Ещё один вопрос, который волновал участников встречи, - это качество питьевой воды.

Напомним, что в "Батыс Су Арнасы" начали просить поднять тариф на воду и канализацию еще в августе этого года. По их словам, новые расценки позволят покрыть экономически обоснованные затраты, модернизировать сети, снизить аварийность и повысить качество услуг. Стоит подчеркнуть, что срок рассмотрения заявки на повышение тарифов ДКРЕМ составляет 90 рабочих дней.

