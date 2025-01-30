На что у жителей ЗКО чаще всего аллергия и какие анализы можно сдать бесплатно

У жителей ЗКО аллергия проявляется в основном на пыльцу трав и деревьев, на укусы насекомых в летнее время. А также, зачастую у пациентов встречается пищевая аллергия.

В ЗКО зарегистрировано более 6 тысяч человек страдающих аллергией, из них 1766 дети. В управлении здравоохранения ЗКО отмечают, что консультацию аллерголога можно получить в рамках ОСМС. А в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых аллергических состояниях (анафилактический шок, отек Квинке, острая крапивница) оказывается медицинская помощь на амбулаторном и стационарном уровне.

— У жителей ЗКО аллергия проявляется в основном на пыльцу трав и деревьев, на укусы насекомых в летнее время. А также, зачастую у пациентов встречается пищевая аллергия. Это связано с употреблением продуктов быстрого приготовления, чипсов, сухариков, напитков с красителями, подсластителями, с добавлением эмульгаторов, загустителей и необоснованным приемом антибиотиков, гормональных средств, использованием бытовых химических средств и экологическими факторами, — пояснили в ведомстве.

Между тем врачи отмечают, что количество людей страдающих аллергией за последние три года в области не увеличилось.

Также жители области могут сдавать бесплатно анализы на выявление аллергии, а именно на иммуноглобулины Е, G, М. А бесплатные лекарства могут получить только дети с аллергическим ринитом.

По данным ведомства, по области насчитывается 4 аллерголога, из них половина принимают в частных медкабинетах. При этом, такое количество специалистов является достаточным на количество населения. Также в региона есть люди, страдающие неизлечимым видом аллергии, это врожденный первичный иммунодефицит. А вот детей с таким диагнозом нет.