На перегоне Шиели - Туркестан зафиксировали сход колёсных пар пассажирского состава. КТЖ организовала дополнительный поезд для эвакуации людей.

На юге Казахстана зафиксировали происшествие на железной дороге с участием международного пассажирского состава. Как сообщает Zakon.kz, на перегоне Шиели - Туркестан сошли с рельсов колёсные пары одного из вагонов поезда №7/8, следовавшего по маршруту Саратов - Алматы.

Инцидент произошел 16 июня 2026 года, после чего ситуацию официально прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темир жолы".

- 16 июня в 12:49 на перегоне Шиели - Туркестан при следовании пассажирского поезда №7/8 сообщением Саратов - Алматы по техническим причинам произошел сход колесных пар одного вагона. Пассажирам предложена медицинская помощь, от которой они отказались, - сообщили в КТЖ.

Национальная компания оперативно направила к месту происшествия специальный восстановительный поезд, чтобы ликвидировать последствия аварии и возобновить штатное движение на участке. Чтобы люди могли продолжить путь до станции назначения, железнодорожники предоставили резервный состав.