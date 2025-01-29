Мужчине на голову упал кирпич в Уральске

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 15:03. Мужчина проходил мимо строящегося здания по улице Молдагулова и на него упал кирпич. Пострадавший 60-65 лет скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 15:03. Мужчина проходил мимо строящегося здания по улице Молдагулова, когда на него упал кирпич. Пострадавший 60-65 лет скончался на месте.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО прокомментировали произошедшее.

- 29 января рядом со строящимся 9-этажным жилым домом во время проведения строительных работ с высоты упал кирпич и попал в проходящего рядом мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие, - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября 2023 года женщина проходила мимо дома №236 на проспекте Назарбаева, когда ей на голову упал кирпич. От полученных травм она скончалась на месте.