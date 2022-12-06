На новой трассе Уральск - Бузулук не нашли обочин за 76 млн тенге

Однако ремонт дороги уже выполнен, все работы завершены, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Instagram сообщил, что 18 ноября общественники посетили село Чувашинское района Байтерек. Они увидели новый асфальт на трассе с огромными выбоинами, колеёй и ямами на обочине. Им удалось выяснить, что 17 декабря прошлого года АО «НК «ҚазАвтоЖол» заключил договор с ТОО «Түркістан Жолсервис» на средний ремонт дороги республиканского значения Уральск - граница России (на Бузулук), с пятого по 33-й километр на сумму 1