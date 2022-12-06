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Социум

На новой трассе Уральск - Бузулук не нашли обочин за 76 млн тенге

Однако ремонт дороги уже выполнен, все работы завершены, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Instagram сообщил, что 18 ноября общественники посетили село Чувашинское района Байтерек. Они увидели новый асфальт на трассе с огромными выбоинами, колеёй и ямами на обочине. Им удалось выяснить, что 17 декабря прошлого года АО «НК «ҚазАвтоЖол» заключил договор с ТОО «Түркістан Жолсервис» на средний ремонт дороги республиканского значения Уральск - граница России (на Бузулук), с пятого по 33-й километр на сумму 1
Кристина Кобина
На новой трассе Уральск - Бузулук не нашли обочин за 76 млн тенге
Однако ремонт дороги уже выполнен, все работы завершены, передаёт портал «Мой ГОРОД».
На новой трассе Уральск-Бузулук РФ не нашли обочин за 76 млн тенге
На новой трассе Уральск-Бузулук РФ не нашли обочин за 76 млн тенге
Скриншот с видео Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Instagram сообщил, что 18 ноября общественники посетили село Чувашинское района Байтерек. Они увидели новый асфальт на трассе с огромными выбоинами, колеёй и ямами на обочине. Им удалось выяснить, что 17 декабря прошлого года АО «НК «ҚазАвтоЖол» заключил договор с ТОО «Түркістан Жолсервис» на средний ремонт дороги республиканского значения Уральск  - граница России (на Бузулук), с пятого по 33-й километр на сумму 1 430 747 202 тенге. Ахметжан сообщил, что ремонт по объекту выполнен, работы завершены. Однако обочина не укреплена специальной техникой. Везде оставлены следы и ямы от грузовых машин (глубиной до 70 сантиметров), застрявших на обочине из-за этого. Обочина предназначена для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а также использования при чрезвычайных ситуациях.
- Из-за того, что недостаточно укрепили, утрамбовали обочину на объекте, автомобиль может застрять в грязи при остановке на обочину, тем самым создав аварийную ситуацию. Из портала госзакупок мы узнали, что на укрепление обочин этой дороги, торца съездов и устройству покрытия съездов, толщиной до пяти сантиметров выделили 76 миллионов тенге. Но, на деле эти деньги скорее ушли по карманам чиновников и проверяющих, - написал пост Бауыржан Ахметжан.
По его словам, факт направлен для проверки в уполномоченные органы.
 
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Публикация от Бауыржан Закиұлы Ахметжан (@zaki_consulting)

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