Таскалинский районный суд рассмотрел дело об административных правонарушениях в отношении гражданки Российской Федерации. По данным пресс-службы суда ЗКО, 10 сентября на пункте пропуска «Таскала» при проверке документов выявили женщину, которая получив гражданство Российской Федерации, не сообщила об этом в течение 30 календарных дней. Она не сдала паспорт и удостоверение личности Республики Казахстан.

В судебном заседании женщина вину признала и пояснила, что при получении гражданства России её не предупредили о том, что необходимо сдать казахстанские документы.

Суд признал россиянку виновной и назначил ей штраф в 516 880 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.