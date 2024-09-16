Таскалинский районный суд рассмотрел дело об административных правонарушениях в отношении гражданки Российской Федерации. По данным пресс-службы суда ЗКО, 10 сентября на пункте пропуска «Таскала» при проверке документов выявили женщину, которая получив гражданство Российской Федерации, не сообщила об этом в течение 30 календарных дней. Она не сдала паспорт и удостоверение личности Республики Казахстан.
В судебном заседании женщина вину признала и пояснила, что при получении гражданства России её не предупредили о том, что необходимо сдать казахстанские документы.
Суд признал россиянку виновной и назначил ей штраф в 516 880 тенге.
Постановление не вступило в законную силу.