Фото с сайта omsk.drom.ru В редакцию Tengrinews.kz обратилась женщина, сообщив о том, что на ее мужа, 40-летнего предпринимателя из Астаны и 63-летнего отца было совершено нападение. По словам женщины, ее родные прибыли в Омск с целью приобретения автомобиля Toyota Camry 2013 года, при себе они имели порядка 20 тысяч долларов. "В Астане на одном из российских сайтов нашел машину, созвонился, договорился с владельцем. Вчера мы прибыли в Омск, сразу же поехали в ГАИ для того, чтобы снять ее с учета. Но оказалось, что ГАИ работает только до обеда. Мы не успели. Поэтому владелец машины устроил нас в гостиницу и обещал заехать за нами утром. Утром мы вышли, сели в автомобиль, а там помимо владельца сидел еще один мужчина. Потом подошли еще двое. Между нами завязалась драка. Мы дрались некоторое время, потом они забрали нашу сумку и уехали", - рассказал потерпевший Дармен. По его словам деньги, на которые, собственно, и покушались злоумышленники, уцелели чудом. Была украдена сумка, а деньги, предназначенные для покупки автомобиля, остались в кармане. После случившегося, казахстанцы сразу же обратились в местное управление МВД. Однако впоследствии им пришлось написать отказную. По словам пострадавших казахстанцев такой совет им дал следователь, который якобы сказал, что написав заявление, нашим согражданам придется задержаться в Омске на неопределенное время. Напомним, в связи с корректировкой курса рубля в конце прошлого года многие казахстанцы ринулись за автомобилями в соседнюю Россию, так как цены там стали намного ниже, чем в Казахстане. Тогда в СМИ не раз сообщалось о фактах нападения на казахстанских автоперегонщиков. Были также слухи о том, что казахстанцы, отправляясь покупать машины, пропадают на трассах России. По этому поводу МВД Казахстана ссылаясь на сведения, предоставленные приграничными с РФ территориальными подразделениями, сообщало о том, что обращений граждан нашей республики о фактах вымогательств или убийств на автотрассах России не зарегистрировано.