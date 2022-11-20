На выборах в ЗКО явка составила 67%

По Казахстану явка составила 69%. Фото Медета МЕДРЕСОВА ЦИК объявил данные о явке избирателей на президентских выборах в Казахстане. Она составила 69,31%. В ЗКО явка составила 67,77%. Также на сайте ЦИК сообщается, что информация о предварительных итогах явки голосующих будет представлена в 22:05. Председатель участка №447 В Уральске Улганым Айгалиева отметила, что явка у них была очень хорошая. На этом участке 1285 избирателей. На дому изъявили желание голосовать 24 избирателя. - Многие приходили с семьями, с маленькими детьми. Детям дарили подарки. Первому избирателю подарили весы, 90-летней