На ярмарке жители и гости нашей области могут приобрести саженцы плодово-ягодных, хвойных и лиственных деревьев, декоративно-цветущих кустарников.А также на ярмарке вы можете приобрести удобрение биобальзам «Черный бриллиант» собственного производства.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.