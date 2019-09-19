Осенняя ярмарка пройдет 20, 21 и 22 сентября. На ярмарке жители и гости нашей области могут приобрести саженцы плодово-ягодных, хвойных и лиственных деревьев, декоративно-цветущих кустарников. А также на ярмарке вы можете приобрести удобрение биобальзам «Черный бриллиант» собственного производства. Мы ждем вас по адресам: г. Уральск, ул. М. Ауэзова, строение 1А (р-н п. Селекционный, ост. «Памятник»), ул. Дауымова, 71 (р-н городского парка культуры и отдыха, бывш. Зеленстрой) Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.