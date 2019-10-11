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Социум

На западе Казахстана ожидаются дожди

Погода на 12 октября. pogoda По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью +5. В Атуырау также ожидается дождь, днем +17 градусов, ночью +12. Дождь и 18 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днем +11 градусов, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
На западе Казахстана ожидаются дожди
Погода на 12 октября. 
pogoda По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью +5. В Атуырау также ожидается дождь, днем +17 градусов, ночью +12. Дождь и 18 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днем +11 градусов, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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