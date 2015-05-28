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Происшествия

Начальник ДУИС по Атырауской области разбился на территории ЗКО

Авария произошла вчера, 27 мая, на территории Акжайыкского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло вчера в 17.30 на 270 километре трассы Атырау-Уральск возле поселка Атамекен. 48-летний начальник ДУИС по Атырауской области Николай ШЕМАКИН направлялся в Уральск. За рулем автомашины "Ланд Крузер-200" находился Валентин КУЗЕНЯТКИН 1991 года рождения. Он работает оперуполномоченным оперативного отдела учреждения УГ-157/10. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Начальник ДУИС погиб на месте ДТП. Водителя с тяжелыми ранениями, в том числе травм
Анэль Кайнеденова
Начальник ДУИС по Атырауской области разбился на территории ЗКО
Авария произошла вчера, 27 мая, на территории Акжайыкского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
crash
crash
ДТП произошло вчера в 17.30 на 270 километре трассы Атырау-Уральск возле поселка Атамекен. 48-летний начальник ДУИС по Атырауской области Николай ШЕМАКИН направлялся в Уральск. За рулем автомашины "Ланд Крузер-200" находился Валентин КУЗЕНЯТКИН 1991 года рождения. Он работает оперуполномоченным оперативного отдела учреждения УГ-157/10. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Начальник ДУИС погиб на месте ДТП. Водителя с тяжелыми ранениями, в том числе травмой позвоночника доставили в Акжайыкскую центральную районную больницу в поселке Тайпак. - Состояние пострадавшего остается тяжелым, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.  
ДТП "Уральск-Атырау" Алтынбек Кубайдуллин Жертвы ДТП

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