Начальник ДУИС по Атырауской области разбился на территории ЗКО

Авария произошла вчера, 27 мая, на территории Акжайыкского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло вчера в 17.30 на 270 километре трассы Атырау-Уральск возле поселка Атамекен. 48-летний начальник ДУИС по Атырауской области Николай ШЕМАКИН направлялся в Уральск. За рулем автомашины "Ланд Крузер-200" находился Валентин КУЗЕНЯТКИН 1991 года рождения. Он работает оперуполномоченным оперативного отдела учреждения УГ-157/10. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Начальник ДУИС погиб на месте ДТП. Водителя с тяжелыми ранениями, в том числе травм