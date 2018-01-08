Как сообщили в МПС ЗКО, отчетная встреча состоится 13 января в ДК "Молодежи" в 10 часов по улице Карбышева, 60. Жители и гости города Уральск с 6 по 12 января этого года могут отправлять свои вопросы по WhatsApp на номер 87784567955 или же положить в специальные ящики для обращений, установленные в участковых пунктах полиции. Адреса УПП: 1. УПП №1 расположен по адресу: ул.Студенческая, 2 2. УПП №2 расположен по адресу: ул.Савичева, 85 3. УПП №3 расположен по адресу: ул.Рабочая, 16 4. УПП №4 расположен по адресу: ул.Толстого, 28 5. УПП №5 расположен по адресу: ул.Чурина, 119 6. УПП №6 расположен по адресу: ул.Кердери, 140 7. УПП №7 расположен по адресу: пр.Евразия, 102 8. УПП №8 расположен по адресу: ул.Айталиева, 10 9. УПП №9 расположен по адресу: ул.Гагарина, 36/4 10. УПП №10 расположен по адресу: ул.Лиманная, 39 11. УПП №11 расположен по адресу: ул.Громовой, 2/1 12. УПП №12 расположен по адресу: ул.Локомотивная, 59/2 13. УПП №13 расположен по адресу: ул.Есенжанова, 1/1 14. УПП №14 расположен по адресу: п.Деркул ул.Даля, 34 15. УПП №15 расположен по адресу: мкр.Строитель, СОШ №5 16. УПП №16 расположен по адресу: мкр.Северо-Восток, 19 17. УПП №17 расположен по адресу: 4 мкр., 11 18. УПП №18 расположен по адресу: 5 мкр., 5 19. УПП №19 расположен по адресу: мкр. Жана Орда, 13 20. УПП №20 расположен по адресу: п.Желаево, ул.Курганная, 32/2 21. УПП №21 расположен по адресу: п.Зачаганск, ул. 4-я Линейная, 1/1 22. УПП №22 расположен по адресу: п.Зачаганск, ул.Жангирхана, 49 23. УПП №23 расположен по адресу: п.Зачаганск, мкр.Коктем, ул. Монкеулы, 73 24. УПП №24 расположен по адресу: п.Круглозерное, ул.Учительская, 2