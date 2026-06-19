Комитет государственных доходов выявил потенциальные занижения налогов по сделкам с нерезидентами и НДС за последние три года. Предпринимателей призывают исправить ошибки добровольно.

Казахстанские предприниматели начали получать электронные и push-уведомления о возможных расхождениях в налоговой отчетности за 2023-2025 годы. Как сообщили в Комитете государственных доходов, сообщения уже направлены в личные кабинеты налогоплательщиков.

В ведомстве пояснили, что в ходе дистанционного анализа были обнаружены потенциальные нарушения по четырем ключевым направлениям:

Занижение или неправомерное освобождение от уплаты подоходного налога у источника выплаты с доходов нерезидентов (форма 101.04);

Неправомерное использование международных договоров для снижения ставок или освобождения от налогов на доходы нерезидентов (форма 101.04);

Занижение или неисчисление НДС при покупке работ и услуг у нерезидентов (форма 300.00, приложение 5);

Арифметические ошибки в декларациях по НДС, которые привели к занижению итоговой суммы налога (форма 300.00, приложение 5).

К рассылаемым сообщениям фискалы прикрепили подробные алгоритмы, по которым выявлялись расхождения, а также пошаговые рекомендации для самостоятельной проверки отчетности. Бизнесу дают шанс исправить всё без штрафов.