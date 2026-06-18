Глава государства подчеркнул, что повышение статуса и обеспечение безопасности 280 тысяч казахстанских медиков остаются приоритетными задачами для руководства страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ужесточение наказания за проявление агрессии к медперсоналу является принципиальной позицией государства. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что вопрос защиты прав и безопасности медицинского сообщества находится на постоянном контроле.

- В настоящее время в системе здравоохранения трудятся более 280 тысяч специалистов. Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей - предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника, - сообщил Токаев.

Президент напомнил, что логическим продолжением этой работы стало подписание в начале текущего года специального закона, который вводит прямую уголовную ответственность за любые факты насилия в отношении медицинских работников.