Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ужесточение наказания за проявление агрессии к медперсоналу является принципиальной позицией государства. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что вопрос защиты прав и безопасности медицинского сообщества находится на постоянном контроле.
- В настоящее время в системе здравоохранения трудятся более 280 тысяч специалистов. Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей - предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника, - сообщил Токаев.
Президент напомнил, что логическим продолжением этой работы стало подписание в начале текущего года специального закона, который вводит прямую уголовную ответственность за любые факты насилия в отношении медицинских работников.
- Это решение полностью соответствует принципу "Закон и Порядок", который прочно утверждается в нашем обществе, - заключил Глава государства.