Наркотики, оружие и оборудование для фитолаборатории нашли у жителя Уральска

Наркотики, оружие и оборудование для фитолаборатории изъяли полицейские у жителя Уральска, сообщает Polisia.kz.

Полицейские задержали 32-летнего жителя Уральска. При обыске Lada Priora задержанного они нашли футляр с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Внутри оказалось 19 zip-пакетов. Также изъяты 750 тысяч тенге, пневматический пистолет, а между сидениями автомобиля обнаружен один прозрачный zip-пакет с аналогичным веществом и складной нож.

Дополнительно в гараже задержанного найдена коробка с веществом растительного происхождения зеленого цвета, пятилитровая пластиковая бутылка объемом 5 литров с наслоениями зеленого цвета, два горшка с растениями, оборудование для фитолаборатории, электронные весы, ружье, а также 90 zip-пакетов с веществом растительного происхождения и полимерный пакет, в котором находился один прозрачный zip-пакет. Также был найден муляж пластиковой гранаты. По данному факту начато досудебное расследование.