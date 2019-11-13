Научись реализовывать свои финансовые мечты быстрее!

В Уральске 10 и 11 декабря знаменитый бизнес-тренер Саидмурод Давлатов проведет тренинг «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». На этом тренинге вы узнаете, как сформировать системный подход к расходам и доходам, как забыть о постоянной нехватке денег и много другого. Каждое решение, которое вы принимаете, может вести вас либо к развитию, либо возвращать и удерживать на одном и том же уровне. Сделайте выбор в пользу развития и приходите на один из самых продуктивных тренингов Саидмурода Давлатова «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». Здесь вы получите знания, нако