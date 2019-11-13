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Бизнес-новости

Научись реализовывать свои финансовые мечты быстрее!

В Уральске 10 и 11 декабря знаменитый бизнес-тренер Саидмурод Давлатов проведет тренинг «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». На этом тренинге вы узнаете, как сформировать системный подход к расходам и доходам, как забыть о постоянной нехватке денег и много другого. Каждое решение, которое вы принимаете, может вести вас либо к развитию, либо возвращать и удерживать на одном и том же уровне. Сделайте выбор в пользу развития и приходите на один из самых продуктивных тренингов Саидмурода Давлатова «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». Здесь вы получите знания, нако
gorod
Научись реализовывать свои финансовые мечты быстрее!
В Уральске 10 и 11 декабря знаменитый бизнес-тренер Саидмурод Давлатов проведет тренинг «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». На этом тренинге вы узнаете, как сформировать системный подход к расходам и доходам, как забыть о постоянной нехватке денег и много другого.
Каждое решение, которое вы принимаете, может вести вас либо к развитию, либо возвращать и удерживать на одном и том же уровне. Сделайте выбор в пользу развития и приходите на один из самых продуктивных тренингов Саидмурода Давлатова «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». Здесь вы получите знания, накопленные в результате разного рода бизнеса, а именно: • 3 основные темы, без которых у вас никогда не будет больше денег, чем сейчас. • Как системно подходить к доходам и расходам. • Главная причина нехватки денег, и как решить эту проблему навсегда. Самый главный бонус - полученные знания вы обязательно сможете использовать на практике. Ждём вас на обучении! Вводный курс - 3500 тг. (10 декабря), основной курс - 35000 тг. (11 декабря) Место проведения: банкетный зал «Салтанат Сарайы». Билеты по номеру : +7 701 138 16 11 (WhatsApp). Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. ⠀

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