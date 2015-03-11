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Назарбаев дал согласие на участие в выборах

Фото tengrinews.kz На XVI Съезде "Нұр Отана" для участия в выборах был предложен кандидат на пост президента Казахстана от правящей партии - действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Мы должны двигаться вперед. Поэтому я, наверное, соглашусь с вами о выдвижении моей кандидатуры, чтобы предложить новые задачи, сложные, которые перед нами стоят", - заявил на Съезде Назарбаев. Напомним, участники Съезда предложили действующему Главе государства Нурсултану Назарбаеву выдвинуть свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах. Выступ
Marat
Назарбаев дал согласие на участие в выборах
Фото tengrinews.kz
Фото tengrinews.kz
Фото tengrinews.kz На XVI Съезде "Нұр Отана" для участия в выборах был предложен кандидат на пост президента Казахстана от правящей партии - действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Мы должны двигаться вперед. Поэтому я, наверное, соглашусь с вами о выдвижении моей кандидатуры, чтобы предложить новые задачи, сложные, которые перед нами стоят", - заявил на Съезде Назарбаев. Напомним, участники Съезда предложили действующему Главе государства Нурсултану Назарбаеву выдвинуть свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах. Выступили 11 делегатов из разных регионов, в их числе общественный деятель Кенжегали Сагадиев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, писатель Акуштап Бактыгереева. Ранее Президент РК заявлял о том, что решение по поводу своего участия примет позже. "Я стоял у истоков независимости. Может быть, пора менять декорации, как в театре говорят. Когда ушел отец-основатель Сингапура - красивого государства, я спросил: "Почему Вы ушли?". "Ну я, - говорит, - 31 год руководил, и когда смотрел в последнее время на себя по телевизору, сам себе не нравился". Я говорю: "Телевизор искажает, может быть". У меня тоже такие планы. Но сейчас такое желание, стремление, единение народа. Сегодня есть возможность мне с вами посоветоваться, что мне делать дальше", - отмечалНурсултан Назарбаев на встрече с представительницами слабого пола в Акорде. Внеочередные президентские выборы состоятся 26 апреля 2015 года. В настоящее время только два человека из числа изъявивших желание принять участие в выборах смогли справиться с заданием лингвистической комиссии. Это самовыдвиженец Лимана Койшиева и претендент в кандидаты от КНПК Тургун Сыздыков.
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