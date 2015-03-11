Назарбаев дал согласие на участие в выборах

Фото tengrinews.kz На XVI Съезде "Нұр Отана" для участия в выборах был предложен кандидат на пост президента Казахстана от правящей партии - действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Мы должны двигаться вперед. Поэтому я, наверное, соглашусь с вами о выдвижении моей кандидатуры, чтобы предложить новые задачи, сложные, которые перед нами стоят", - заявил на Съезде Назарбаев. Напомним, участники Съезда предложили действующему Главе государства Нурсултану Назарбаеву выдвинуть свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах. Выступ