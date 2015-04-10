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Социум

Назарбаев рассказал казахстанцам о медведях и белках

Фото Максима Токаря «Сейчас в рыночных условиях мы не можем жить «по принципу медведя», который зимой лежит и лапу сосет, а весной просыпается и работает. Надо работать каждый день и зимой, и летом", - сказал президент на молодежном форуме «С Лидером нации к новым победам», чьи слова передает bnews.kz. - В конкурентном мире скидку нам никто не даст. Скажу откровенно: сегодня недостаточно работать упорно, надо работать еще и эффективно. Всего 2 века назад человеку достаточно было заработать всего 30 тыс долларов, чтобы ему хватило на всю жизнь, правда, жизнь была 30-40 лет, но все же надо было
Marat
Назарбаев рассказал казахстанцам о медведях и белках
Фото Максима Токаря
Фото Максима Токаря
Фото Максима Токаря «Сейчас в рыночных условиях мы не можем жить «по принципу медведя», который зимой лежит и лапу сосет, а весной просыпается и работает. Надо работать каждый день и зимой, и летом", - сказал президент на молодежном  форуме «С Лидером нации к новым победам», чьи слова передает bnews.kz. - В конкурентном мире скидку нам никто не даст. Скажу откровенно: сегодня недостаточно работать упорно, надо работать еще и эффективно. Всего 2 века назад человеку достаточно было заработать всего 30 тыс долларов, чтобы ему хватило на всю жизнь, правда, жизнь была 30-40 лет, но все же надо было только 30 тысяч. Сейчас разве возможно себе представить такое? — обратился глава государства к молодежи. Вместе с тем, президент страны отметил, что современное общество трудится как белка в колесе. - Пока локомотив экономики движется, кислород поступает, доходы есть, люди живут в достатке. Как только развитие останавливается, конкуренты сразу перекрывают кислород, и откатывается государство назад. Раньше неэффективные государства могли существовать весьма долго, а сегодня не готовые к конкуренции экономики могут быть разрушены за считанные годы. История, к сожалению, знает только две оценки: либо выиграл, либо проиграл, да и в жизни так. Поэтому государство создало для вас все условия для развития, и даже больше, — сказал Нурсултан Назарбаев. Резюмируя, он подчеркнул, что «мы развиваем индустрию, потому что главный вопрос государства в рыночных условиях – создание рабочих мест». Остальное, по мнению Нурсултана Назарбаева, человек должен делать сам.
трудоустройство Нурсултан Назарбаев Работа

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