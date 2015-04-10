Назарбаев рассказал казахстанцам о медведях и белках

Фото Максима Токаря «Сейчас в рыночных условиях мы не можем жить «по принципу медведя», который зимой лежит и лапу сосет, а весной просыпается и работает. Надо работать каждый день и зимой, и летом", - сказал президент на молодежном форуме «С Лидером нации к новым победам», чьи слова передает bnews.kz. - В конкурентном мире скидку нам никто не даст. Скажу откровенно: сегодня недостаточно работать упорно, надо работать еще и эффективно. Всего 2 века назад человеку достаточно было заработать всего 30 тыс долларов, чтобы ему хватило на всю жизнь, правда, жизнь была 30-40 лет, но все же надо было