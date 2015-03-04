В Центральной избирательной комиссии назвали имена первых самовыдвиженцев, которые выдвинули свои кандидатуры на пост президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото Турар Казангапов © Фото Турар Казангапов © "2 марта заявление о выдвижении своей кандидатуры в порядке самовыдвижения в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан представил Сыргабаев Аскар Жорабаевич. 3 марта также в порядке самовыдвижения выдвинули свои кандидатуры Алдажанов Сафиолла Калабаевич, Койшиева Лимана, Абдукаримов Бахыт Тулегенович и Мырзашов Сухраб Аминжанович", - говорится в сообщении, распространенном ЦИК. Таким образом, по информации ЦИК, на данный момент в ходе избирательной кампании выдвинуто пять претендентов, в их числе одна женщина. "Согласно пункту 2 статьи 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" соответствие кандидата в Президенты предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям устанавливается Центральной избирательной комиссией в течение пяти дней с момента подачи заявления о самовыдвижении", - отмечается в пресс-релизе. Напомним, 26 февраля согласно утвержденному ЦИК РК календарному плану началось выдвижение кандидатов на внеочередные выборы президента Республики Казахстан, назначенные на 26 апреля 2015 года.