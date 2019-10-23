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Социум

Не дороги, а минное поле - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»

Семь уральцев обманули за сутки "арендодатели квартир" на OLX. Стр.2 Госучреждениями в ЗКО руководили люди с уголовным прошлым. Стр.3 Предприниматели просят отменить запрет на вывоз макулатуры из РК. Стр.3 Уральцы автомобилями перекрыли дорогу к мусорным контейнерам. Стр.4 Мы не против моста, мы против вырубки деревьев. Стр.5 Более 6 млрд тенге требуется для завершения ремонта уральских дорог. Стр.6 "Зебра" на солнечных батареях. Стр.7 Алматинец пробежался вдоль реки Урал и ужаснулся её состоянием. Стр.9 Рога на голове, смерть сетчатки: какие болезни вызывают смартфоны. Стр.16 Женщина приняла
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Не дороги, а минное поле - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»
Семь уральцев обманули за сутки "арендодатели квартир" на OLX. Стр.2 Госучреждениями в ЗКО руководили люди с уголовным прошлым. Стр.3 Предприниматели просят отменить запрет на вывоз макулатуры из РК. Стр.3 Уральцы автомобилями перекрыли дорогу к мусорным контейнерам. Стр.4 Мы не против моста, мы против вырубки деревьев. Стр.5 Более 6 млрд тенге требуется для завершения ремонта уральских дорог. Стр.6 "Зебра" на солнечных батареях. Стр.7 Алматинец пробежался вдоль реки Урал и ужаснулся её состоянием. Стр.9 Рога на голове, смерть сетчатки: какие болезни вызывают смартфоны. Стр.16 Женщина приняла злокачественную опухоль за беременность. Стр.19 Друга детства зарезал уралец. Стр.30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
анонс МГ

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