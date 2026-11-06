Не построили, а вырубили: как люди превращали горы в дома и храмы

Представьте город, в котором вместо привычных улиц - узкие ущелья, вместо кирпичных домов - огромные скальные стены, а вместо строительных площадок - горы, превращённые в жилища, храмы и целые кварталы. Такие места существуют на разных континентах. Одни создавались как торговые центры на пересечении караванных путей, другие становились религиозными святынями, а третьи помогали людям укрываться от жары и непогоды. Их строители не просто возводили здания рядом с природой, они буквально вырезали архитектуру из самой скалы.

Некоторые из этих поселений насчитывают тысячи лет, другие появились в Средневековье. Но все они поражают одним: чтобы создать подобные сооружения, людям приходилось работать с камнем, который невозможно было просто передвинуть или заменить. Каждое помещение, проход и декоративная деталь требовали точного расчёта и огромного труда, передает МойГород.

Петра — город, спрятанный среди красных скал

Фото: Википедия

Одно из самых известных подобных мест находится в Иордании. Это Петра — древний город, который часто называют розовым из-за необычного оттенка окружающих его песчаниковых скал. Его фасады, храмы и гробницы словно вырастают из горных стен, а узкие проходы между скалами создают впечатление, будто город спрятан от внешнего мира.

Петра была столицей набатеев — древнего народа, который превратил это место в один из важнейших торговых центров региона. Город находился на пересечении караванных маршрутов, связывавших Аравию, Египет и земли Средиземноморья. Через него перевозили благовония, пряности, шёлк и другие ценные товары. Благодаря торговле Петра превратилась в процветающий центр, где пересекались разные культуры и архитектурные традиции.

Самый узнаваемый памятник города — Эль-Хазне, или Сокровищница. Её огромный фасад высотой около 40 метров полностью высечен в скале. Колонны, фронтоны, статуи и сложные декоративные элементы создают впечатление, будто перед нами отдельно стоящий дворец. Однако за фасадом находится не роскошный зал, а высеченные в камне помещения. Предполагается, что сооружение имело погребальное назначение, хотя точная функция здания до сих пор обсуждается.

Чтобы попасть к Сокровищнице, посетителям нужно пройти через Сик — узкое извилистое ущелье длиной более километра. Высокие стены по обе стороны прохода местами почти смыкаются над головой, оставляя лишь узкую полосу неба. И именно после этого тёмного каменного коридора перед путешественниками внезапно открывается знаменитый фасад.

Но Петра не ограничивается одной достопримечательностью. На территории древнего города находятся десятки высеченных гробниц, храмы, жилые помещения, общественные сооружения и остатки улиц. Среди наиболее впечатляющих объектов — Ад-Дейр, известный как Монастырь. Его фасад также вырезан в скале и по размерам превосходит Сокровищницу.

Особого внимания заслуживает инженерная система набатеев. В засушливой местности вода была жизненно необходима, поэтому жители создали сеть каналов, труб, резервуаров и цистерн, позволявшую собирать дождевую воду и распределять её по городу. Именно благодаря этой системе Петра могла существовать и развиваться в окружении безводных гор.

Со временем значение города уменьшилось, а землетрясения и изменения торговых маршрутов ускорили его упадок. Для внешнего мира Петра на долгие столетия оказалась практически забытой. Европейцам о ней вновь стало известно в 1812 году, когда швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт добрался до древнего города. Сегодня Петра входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых впечатляющих археологических комплексов мира.

Лалибэла — церкви, вырезанные из цельных скал

Фото: Википедия

Если Петра поражает огромными фасадами и древними гробницами, то Лалибэла в Эфиопии удивляет совершенно другой архитектурой. Здесь прямо из вулканической породы вырезали не дворцы и жилые кварталы, а целые христианские храмы.

Комплекс расположен в горной части Эфиопии и включает одиннадцать средневековых монолитных церквей. Их строительство связывают с правлением царя Лалибэлы из династии Загве, жившего на рубеже XII–XIII веков. Согласно исторической традиции, правитель хотел создать в Эфиопии новую духовную святыню — своеобразный образ Иерусалима, куда христиане могли бы совершать паломничества.

Главная особенность этих сооружений заключается в способе строительства. Церкви не складывали из отдельных каменных блоков и не возводили поверх земли. Мастера вырубали вокруг будущего здания огромный массив породы, постепенно освобождая его от окружающего камня. Затем внутри формировали помещения, колонны, окна, двери, крыши и декоративные элементы.

Получалось, что храм оставался частью горы, но при этом был отделён от неё глубокими траншеями и проходами. Некоторые церкви соединены между собой системой тоннелей, коридоров и переходов. В комплексе также сохранились помещения, напоминающие пещеры, и катакомбы.

Самая известная церковь Лалибэлы — Бет Гиоргис, посвящённая святому Георгию. Она имеет форму креста и высечена в отдельном массиве красноватой вулканической породы. Если смотреть сверху, сооружение напоминает огромный каменный крест, опущенный в глубокую прямоугольную яму. К храму ведёт узкий проход, а его крыша находится практически на уровне окружающей земли.

Другой выдающийся объект — Бет Медхане Алем. Это одна из крупнейших монолитных церквей в мире. Она имеет пять нефов и окружена колоннами, которые также вырублены из единого каменного массива.

Лалибэла — не просто памятник древней архитектуры. Это действующее религиозное пространство, куда до сих пор приезжают паломники и где проходят богослужения. Для эфиопских православных христиан город остаётся одним из важнейших духовных центров страны. Именно поэтому его называют не только архитектурным чудом, но и живым наследием средневековой цивилизации.

Матмата — дома, спрятанные под землёй

Фото: Википедия

В южной части Туниса находится Матмата — поселение, которое выглядит совсем иначе, чем Петра или Лалибэла. Здесь нет огромных дворцов и монументальных храмов. Главная особенность этого места — традиционные дома, вырытые прямо в земле.

Их создавали берберские, или амазигские, общины, жившие в засушливой местности на юге страны. Чтобы защититься от сильной жары и перепадов температуры, жители придумали необычную конструкцию жилища. Сначала в земле выкапывали глубокий круглый двор, открытый небу. Затем по его периметру вырубали комнаты, которые становились спальнями, кухнями, кладовыми и жилыми помещениями.

Снаружи такие дома почти незаметны. Человек может идти по пустынному ландшафту и внезапно обнаружить перед собой глубокую яму с белыми стенами, дверями и окнами, ведущими в помещения внутри земли. Некоторые дома состоят из нескольких дворов, соединённых подземными переходами.

Такая архитектура помогала поддерживать внутри комфортную температуру даже в самые жаркие дни. Земля и каменные стены защищали помещения от палящего солнца, а открытый двор обеспечивал доступ света и воздуха.

Традиция строительства подобных жилищ существует в регионе уже много поколений, хотя точный возраст отдельных домов определить сложно: их неоднократно перестраивали и расширяли. В 1969 году сильные наводнения повредили многие подземные дома. После этого часть жителей переселилась в новые поселения с обычными наземными зданиями, однако некоторые семьи продолжили жить в традиционных жилищах.

Дополнительную известность Матмата получила благодаря кинематографу. В одном из местных подземных домов — гостинице Сиди-Дрис — снимали интерьеры дома семьи Люка Скайуокера для фильма «Звёздные войны». Так старинная архитектура, созданная для защиты от пустынной жары, превратилась ещё и в одну из узнаваемых кинолокаций.

Каппадокия — целые поселения внутри причудливых скал

Фото: Википедия

В центральной части Турции находится Каппадокия — регион, где ландшафт напоминает декорации к фантастическому фильму. Здесь возвышаются каменные столбы, конусы и башни необычной формы. Их создали вулканические извержения, а затем тысячелетиями меняли ветер, дождь и другие природные процессы.

Мягкие вулканические породы оказались удобными для обработки, и люди начали вырубать в них жилища, хозяйственные помещения, церкви и целые монастырские комплексы. Со временем некоторые скальные образования превратились в многоуровневые поселения с комнатами, лестницами и переходами.

Особенно интересна долина Гёреме. В её скалах сохранились христианские святилища, украшенные фресками, а также помещения, которые использовались монахами и местными жителями. Первые монашеские общины появились здесь ещё в раннехристианский период, а позднее скальные поселения расширялись.

В Каппадокии есть и настоящие подземные города — например, Деринкую и Каймаклы. Они уходят глубоко под землю и включают помещения для проживания, хранения продуктов, кухни, вентиляционные шахты и другие элементы инфраструктуры. Такие комплексы могли служить убежищами во время опасности.

Деринкую особенно впечатляет своей глубиной и сложной системой помещений. Его уровни соединены узкими проходами, а входы в отдельные участки можно было перекрывать массивными каменными дверями. Это позволяло защищать людей, находившихся внутри.

Каппадокия показывает, насколько по-разному люди могли использовать скалы: одни строили в них отдельные комнаты, другие создавали храмы, а третьи уходили под землю, формируя целые системы убежищ. Сегодня этот регион входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вардзия — город-монастырь внутри грузинской горы

Фото: Википедия

Ещё один удивительный пример скальной архитектуры находится в Грузии. Вардзия — средневековый пещерный комплекс, высеченный в отвесной скале на берегу реки Куры. Он появился в XII веке во время правления царя Георгия III, а особенно активно развивался при его дочери — царице Тамаре.

Комплекс создавался не только как монастырь, но и как укреплённое поселение, способное укрыть людей во время военных угроз. Внутри скалы располагались жилые комнаты, церкви, кладовые, винные погреба, хозяйственные помещения и переходы. Помещения соединялись лестницами и тоннелями, образуя сложную систему.

Вардзия была многоуровневым комплексом. В период расцвета здесь насчитывались сотни помещений, вырубленных в скале. Важнейшим сооружением стала церковь Успения Пресвятой Богородицы, внутри которой сохранились фрески с изображениями библейских сюжетов, а также портретами царя Георгия III и царицы Тамары.

Особенность Вардзии заключалась в том, что снаружи комплекс был практически незаметен. Скальная стена скрывала внутренние помещения, а узкие проходы и тоннели позволяли перемещаться между ними. Это было особенно важно в период, когда регион подвергался военным угрозам.

Однако в XIII веке сильное землетрясение разрушило значительную часть скального массива. Часть помещений обрушилась, и внутренние пространства оказались открыты внешнему миру. Несмотря на повреждения, Вардзия сохранила множество помещений и архитектурных деталей, позволяющих представить масштаб средневекового комплекса.

Уплисцихе — древний город с улицами и залами внутри скалы

Фото: Википедия

Восточнее Вардзии, недалеко от грузинского города Гори, находится ещё один древний скальный комплекс — Уплисцихе. Его история началась задолго до Средневековья: поселение возникло в конце II — начале I тысячелетия до нашей эры и на протяжении веков оставалось важным политическим, религиозным и торговым центром.

В отличие от отдельных пещерных монастырей, Уплисцихе действительно напоминает город. Здесь можно увидеть высеченные в песчанике улицы, площади, залы, жилища, хозяйственные помещения и культовые сооружения. Некоторые помещения украшены колоннами и имитацией архитектурных элементов, характерных для зданий, построенных обычным способом.

Город развивался на скалистом плато, а его помещения постепенно вырубали в породе. В разные периоды здесь существовали языческие святилища, а позднее появились христианские сооружения. Уплисцихе был связан с торговыми путями и играл заметную роль в жизни древней Грузии.

Особенно интересно, что в некоторых залах потолки и стены имитируют деревянные конструкции. Камень обрабатывали так, чтобы помещение напоминало традиционное здание с балками и перекрытиями. Это показывает, насколько искусно древние мастера умели работать с природной породой.

Со временем значение Уплисцихе уменьшилось, особенно после монгольских вторжений и изменения политической ситуации в регионе. Но часть комплекса сохранилась до наших дней. Сегодня он считается одним из важнейших памятников древней грузинской истории.

Города, которые люди не строили, а вырезали

Петра, Лалибэла, Матмата, Каппадокия, Вардзия и Уплисцихе появились в разных странах и в разные эпохи. У них были разные цели: торговля, религия, защита от врагов или повседневная жизнь в суровом климате. Но все эти места объединяет необычный подход к архитектуре.

Вместо того чтобы привозить камень, строить стены и возводить здания, люди использовали то, что уже находилось вокруг них. Они превращали горы в дома, скалы — в храмы, а подземные пространства — в целые поселения. И если обычные города со временем могут исчезнуть вместе с разрушенными зданиями, то эти сооружения продолжают оставаться частью ландшафта.

Именно поэтому скальные города производят такое сильное впечатление. Они не просто стоят среди гор — они являются их частью. А некоторые из них и спустя сотни или тысячи лет продолжают использоваться людьми.