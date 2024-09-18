Марафон, прошедший в минувшее воскресенье, собрал сторонников здорового образа жизни в возрасте от 13 до 62 лет. Участие в марафоне «5K Run & Walk», организованном сообществом XYZ и группой Kemel, приняли работники иностранных компаний и члены их семей. Дистанция марафона составила пять километров и пролегала по маршруту Ретро-парк – Центральный мост – Ретро-парк.

Как рассказала Тереза Окереке из Нигерии, она приехала в Атырау с мужем ровно год назад по работе. Так как женщина является мамой троих детей, старается поддерживать себя в форме.

- Мне очень нравится прогуливаться с детьми по набережной Атырау, она очень красивая. Сегодня решила принять участие в марафоне по ходьбе вместе со своей подругой Литисией из Анголы. Нам очень нравятся подобные мероприятия из-за возможности познакомиться с новыми людьми, - рассказала Тереза Окереке.

Самым юным участником марафона оказался 13-летний Улан Омаров. Вот уже второй год подряд он соревнуется в ходьбе со взрослыми соперниками.

- Пришел на марафон вместе с мамой, планирую пройти пешком 5 км. Участвую в этом марафоне уже во второй раз. Я сам хожу на плавание, каждый день встаю рано. Люблю заниматься спортом, хочу поддерживать здоровый образ жизни, даже когда вырасту, - рассказал 13-летний Улан Омаров.

Самым возрастным участником марафона оказался 62-летний Стив Коннер из США. Мужчина пробежал марафон 5 км вместе со своей супругой Элизабет. По словам участников забега, спортом они занимаются всю сознательную жизнь.

57-летний Заманбек Жауыр уже второй год становится призером данного марафона.

- В прошлом году в своей возрастной категории по бегу я занял третье место, в этом году по ходьбе - второе. В целом принимаю участие в различных благотворительных марафонах с 2005 года.

По итогам марафона по бегу и ходьбе определились 18 победителей в номинациях 35+ и 35-. Среди них как женщины, так и мужчины.