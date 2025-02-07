«Никто не хочет умирать» — онкобольные центра паллиативной помощи Уральска

Во всей болезни виноват я сам. Меня привозили в больницу, и не один раз, раза три. Последний раз привезли в облбольницу, там сказали, что я не их пациент. Прошло уже два года. С того времени я обсуживаюсь в онкоцентре.

Рак – это много разных болезней. Онкологическое заболевание может появится в любой ткани организма и у любого человека. У каждого пациента своя болезнь, своя история и свой путь. Есть те, которые благополучно побеждают этот тяжелый недуг, а кто-то бессилен сразиться с ним. Кто-то говорит, что рак можно победить без таблеток, кто-то утверждает, что можно вылечиться с помощью народной медицины. Вот только люди, которые попали в паллиативное отделение так не считают и советуют всем вовремя обращаться за помощью.

Центр паллиативной помощи «Аманат» при онкологическом диспансере открылся в Уральске в 2022 году. В центре получают качественную медицинскую паллиативную помощь пациенты с неизлечимыми диагнозами. Такая помощь необходима людям, чтобы облегчить их боль и морально поддержать в борьбе с недугом.

Люди, которые попали в паллиативное отделение, говорят, что это место прибавляет сил и уверенности в борьбе с болезнями. У каждого больного своя история, вот только все они сожалеют об одном, что раньше не обратились в больницу.

62-летний Григорий Пак считает себя старожилом паллиативного отделения и попадает сюда уже не в первый раз.

— Во всей болезни виноват я сам. Меня привозили в больницу, и не один раз, раза три. Последний раз привезли в облбольницу, там сказали, что я не их пациент. Прошло уже два года. С того времени я обсуживаюсь в онкоцентре. Меня прооперировали. В этот раз, опять же по своей же вине я попал в паллиативное отделение. Надорвал себя после операции, начал поднимать тяжёлое. Можно сказать, что в этом центре я местный старожил, — рассказывает мужчина.

Григорий говорит, что он догадывался о своём недуге ещё четыре года назад.

— У меня были сильные боли. А я терпел и пил обезболивающие. Старался забыть и не обращать внимания. Но так не получается. Боли преследовали меня круглосуточно. Когда я чувствовал эту боль, я уже знал наверное, что это за болезнь. Был уверен на 90%, что у меня рак. И что я его запустил, я тоже знал. Так было уготовлено всевышним, чтобы я все эти боли, муки и страдания перетерпел, — отмечает мужчина.

Григорий сейчас сожалеет, что упустил время и вовремя не согласился проходить обследование.

— Говорят же, что все болезни от нервов. Не нужно нервничать, грубо говоря будьте пофигистами. Во всем виноваты мы сами. Вовремя нужно ходить в больницу и вовремя обращаться к врачам. Будьте внимательны к себе. Все же умные сейчас, гуглят диагнозы и пьют обезболивающие. А этого делать нельзя! Я говорю о себе и это мое мнение. Вот этого могло бы вообще у меня не быть. Если бы я первый раз послушался врачей, лег и отлежался. По характеру, я не могу сидеть. Нужно идти, что-то делать, что-то решать. А ничего не перерешаете и всех денег тоже не заработаете, — делится советом онкобольной.

У мужчины есть семья и маленькая внучка, которая даёт ему поддержку.

— Конечно у меня есть семья. Супруга работает в этой же больнице и заведует аптекой. Дочь работает в медицинском центре. Есть прекрасная внучка, которой будет уже два года. И поверьте, меня тут никто не удержит, я встану и пойду к ней на день рождение, — с улыбкой на лице произносит пациент.

Он говорит, что смириться с болезнью ему было нелегко и когда-то даже впадал в депрессию.

— Чувства страха, честно сказать, у меня не было. А вот после операции, реанимации и палаты, когда привезли домой и я остался в четырех стенах, тогда конечно же ушёл в себя. Как говорят, есть слово модное — ушёл в депрессию. Месяца на 4. Супруга уходила с утра на работу и возвращалась только вечером. Один друг тогда сказал мне: «Григорий, когда ты руку опустишь и тебя не станет, мы приедем, закопаем, три дня попомним и разъедемся. И если ты себя в руки не возьмешь, не встряхнешься и не начнешь, хоть что-то делать, будет так.» С того дня, я как-то стал относиться к этой ситуации по-другому. Вышел на работу, — делится Григорий.

Мужчина считает, что болезнь очень сильно убивает морально и поддержка со стороны родных и близких просто необходима.

— Поддержка близких для больного человека очень важна. Опять-таки, у меня ситуация другая. Я под присмотром супруги 24/7, этим я могу погордиться. Правда, и достается от неё. Она такой человек, что все должно быть по полочкам. Вовремя уколы, вовремя таблетки.. У меня же ещё и сахар, инсулин должен делать вовремя. На этой почве тоже ругаемся, я не всегда соблюдаю график, — рассказывает Григорий.

Мужчине уже доводилась провожать в последний путь людей с таким же диагнозом, как у него.

— При этой болезни я сделал один вывод, лишь бы хуже не стало. Лучше уже не будет. Я включил пофигизм. Не надо унывать и плакать. Хоть сколько людей буду с такими заболеваниями стоять, скажу, радуйтесь что вот так. Видел своими глазами, как уходят человек с такими болезнями. Рак "съел" его. Он продержался буквально месяц, не больше. Следите за своим здоровьем! Мне один врач сказал, что у каждого есть раковые клетки и чтобы они активизировались нужен толчок. Я вижу знакомого, у него такая же история и он всё время пьёт мед и ещё что-то из народной медицины. Он просто сохнет на глазах. Так нельзя, идите в больницу, — советует мужчина.

О Григории в паллиативном отделении медперсонал отзывается с улыбкой на лице. Они говорят, что он один из самых позитивных пациентов.

— В паллиативном центре находиться намного легче. Здесь хорошая моральная поддержка, общение. Немаловажно, что тут всегда выслушивают пациентов. Они в этом нуждаются. Конечно, я этого не испытываю. Я получаю химию, встаю и веселю своих соседей по палате. Всегда на позитиве, нечего унывать. Иначе может быть только хуже, — сказал онкобольной.

Мужчина проработал всю жизнь в автосервисе.

— Я кореец и у меня много друзей казахов. Ну у нас у всех на себя никогда не хватает времени. Почему евреи не болеют, да потому что в полгода раз они идут и обследуются. А мы как? Понятно, что все последующее ляжет на плечи родственников и близких людей, никто не придет ухаживать ни сосед, никто другой. За больным человеком смотреть очень сложно. Помните это. И медикам нашим всем медикам надо сделать низкий поклон! — заключил Григорий.

80-летний Тынышкали Уразгалиев тоже борется с тяжёлым недугом. Он говорит, что в этом очень сильно помогают врачи.

— Все хорошо, за мной смотрят, спрашивают мое состояние. Врачи хорошие, с утра работают. Все мы стараемся выздороветь, а врачи наши помощники. Для нас сейчас важно даже доброе слово, сказанное в наш адрес, — сказал Тынышкали Уразгалиев.

Жаныл Батыргожина говорит, что рак пищевода настиг ещё в 1987 году. Тогда она лечилась у алтайских врачей. Они шесть месяцев её лечили облепихой. Тогда изо рта шла кровь и в какой-то момент всё прекратилось. Она продолжила жить и работать. Но болевые ощущения остались.

— Мне 85 лет, и все мои мечты сбылись, благодарна всем за это. Слава Всевышнему, надеемся на выздоровление. Состояние хорошее, улучшилось, как сюда поступила. Всё благодаря врачам и медсестрам. Если бы не они, что бы мы делали. Не нужно дома лежать. Никто не хочет умирать. Людям хочу сказать не запускайте болезнь, лечитесь, следите за своим здоровьем, вовремя проходите обследование, — сказала Жаныл Батыргожина.

Дамок Борангалиевой исполнилось 93 года. У неё такой же диагноз, как и у Жаныл.

— Я пришла сюда за помощью. Вот уже полтора года болею. Раньше никогда не болела, 40 лет работала в сельском хозяйстве, никогда не жаловалась ни на что, в том числе на здоровье. Здесь хорошо, вот она польза профессионалов. Сноха за мной ухаживает вот уже 2 года и здесь со мной рядом. Всем желаю всего хорошего, долгих лет жизни и крепкого здоровья, — сказала Дамок Бурангалиева.

Заведующая отделением паллиативной помощи Гаухар Гатауова говорит, что их отделение рассчитано на 41 койко-место. У них практически никогда не бывает пустых коек. По её словам, к ним прибывают пациенты разных возрастов.

— Буквально недавно было два пациента, которым по 18 лет. Они, конечно, запомнились больше всего. Сейчас в центре находится бабушка, ей 93 года. В основном все пациенты находятся на 3-4 стадии. Они получают иммунотерапию и таргетную терапию. Бывают случаи, что после этого у пациента значительно улучшается общее состояние. Они вновь возвращаются на дальнейшее лечение. Сложность нашей работы в том, что тяготит моральная сторона. Есть пациенты, которым впервые обнаружили рак. Они, конечно, не понимают всю тяжесть своего состояния. Но ещё сложнее работать с родственниками пациентов. Они не хотят принимать, что их родные тяжело больны. Мы беседуем, объясняем и поддерживаем, — рассказывает заведующая отделением.

Гаухар Гатауова говорит, что сейчас преобладает рак легкого, желудка, пищевода. Есть понятие скрининг, люди должны проходить его ежегодно. Только тогда возможно обнаружение болезни на ранних стадиях. Сама онкология не даёт о себе знать очень долгое время. Даже сами пациенты говорят, что никогда не болели, а за один месяц им выявили болезнь. Нельзя игнорировать обследования.

— У нас пациенты психологически очень хорошо настраиваются. Мы всё делаем для этого. В палатах есть все условия: оборудованные медицинские кровати, кондиционеры, холодильники, микроволновые печи, душевые, туалеты. В здании есть лифт, полностью оснащенная столовая, комнаты отдыха, телевизоры, комнаты для молитв. Для тяжелобольных пациентов просто необходимо быть в духовном равновесии. Молебные комнаты есть как и для мусульман, так и для православных, — рассказывает о паллиативном центре заведующая.

По словам Гаухар Гатауовой, чаще всего пациенты просят, чтобы их родственники были рядом. Они обучают родственников, как правильно ухаживать за больными. Потому что, есть пациенты, которые не встают, им необходимо обрабатывать пролежни. Паллиативный центр оказывает не только в стенах здания, но и на дому. Для этого есть мобильные бригады.

— Мобильные бригады обслуживают пациентов, которые не передвигаются и уже которые не транспортабельные. Им также дают назначения, проводят все необходимые процедуры (уколы, перевязки, обработку), — дополнила Гаухар Гатауова.

К слову, в ЗКО насчитывается около 9 тысяч онкобольных.