Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Новейшие методики коррекции зрения предлагает ASTANA VISION

Вы мечтаете иметь хорошее зрение? Один из наиболее быстрых и безопасных способов помочь Вам - это коррекция зрения, которая на сегодняшний день является самым прогрессивным направлением современной офтальмологии. В возрасте от 18 до 45 лет наиболее подходящим методом коррекции зрения является лазерная коррекция! В Центре коррекции зрения ASTANA VISION выполняются следующие виды лазерной коррекции зрения: ФРК (PRK), ЛАЗИК (Topo-LASIK-SBK (Contoura™ Vision), Topo-Femto-SBK (Contoura™ Vision). Наиболее точные результаты с минимальным уровнем осложнений обеспечивает одна из новейших методик топогр
gorod
Новейшие методики коррекции зрения предлагает ASTANA VISION
Вы мечтаете иметь хорошее зрение? Один из наиболее быстрых и безопасных способов помочь Вам - это коррекция зрения, которая на сегодняшний день является самым прогрессивным направлением современной офтальмологии.
В возрасте от 18 до 45 лет наиболее подходящим методом коррекции зрения является лазерная коррекция! В Центре коррекции зрения ASTANA VISION выполняются следующие виды лазерной коррекции зрения: ФРК (PRK), ЛАЗИК (Topo-LASIK-SBK (Contoura™ Vision), Topo-Femto-SBK (Contoura™ Vision). Наиболее точные результаты с минимальным уровнем осложнений обеспечивает одна из новейших методик топографически-ориентированной кераторефракционной хирургии, именуемая "Contoura™ Vision" (Конт'ура Вижн) компании Alcon (USA). Эта технология представляет собой следующее поколение рефракционной хирургии, основанной на методике LASIK/FemtoLASIK и, по данным FDA USA, обеспечивает максимальные показатели эффективности и безопасности результатов операции. Данная методика позволяет также осуществлять уникальную возможность управления результатом лечения, что особенно важно в силу того, что данная методика позволяет решить исходно очень сложные проблемы! На сегодняшний день в Центре коррекции зрения ASTANA VISION выполнено более 20 000 операций по лазерной коррекции зрения! Клиника оснащена самым передовым оборудованием мировых производителей (WaveLight FS200+EX500+Topolyzer Vario (Alcon, USA)). Операции выполняются высококвалифицированными офтальмохирургами, имеющими большой опыт. Пациентам с миопией (близорукостью) более - 13.00 дптр и/или пациентам с тонкой роговицей, которым невозможно выполнить лазерную коррекцию зрения, мы можем предложить методику имплантации факичных ИОЛ ICL STAAR (USA). Пациентам с миопией старше 45 лет, а также пациентам с гиперметропией в нашей клинике мы можем выполнить имплантацию мультифокальных ИОЛ, в том числе и торических для коррекции астигматизма. Наличие современного оборудования, применение передовых методик лечения и операций, а также богатого клинического опыта позволяет нам решить практически любые исходные рефракционные проблемы: от -25,00 до +10,00 диоптрий, в том числе при наличии астигматизма до +/- 9,00 диоптрий. Обратитесь в Центр коррекции зрения ASTANA VISION для проведения полной диагностики и наши специалисты подберут для Вас наиболее оптимальный метод лазерной коррекции зрения с учётом Ваших исходных проблем! Наши контакты: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Ж.Омарова, д.10. Контактный телефон: +7 (7172) 69-59-85. Лицензия №15016228 от 07.09.2015г. выдана Управлением здравоохранения г. Астаны. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article