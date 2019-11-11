Новейшие методики коррекции зрения предлагает ASTANA VISION

Вы мечтаете иметь хорошее зрение? Один из наиболее быстрых и безопасных способов помочь Вам - это коррекция зрения, которая на сегодняшний день является самым прогрессивным направлением современной офтальмологии. В возрасте от 18 до 45 лет наиболее подходящим методом коррекции зрения является лазерная коррекция! В Центре коррекции зрения ASTANA VISION выполняются следующие виды лазерной коррекции зрения: ФРК (PRK), ЛАЗИК (Topo-LASIK-SBK (Contoura™ Vision), Topo-Femto-SBK (Contoura™ Vision). Наиболее точные результаты с минимальным уровнем осложнений обеспечивает одна из новейших методик топогр