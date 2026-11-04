Новый НПЗ в Казахстане: в Актюбинской области могут построить завод на 2 миллиона тонн нефти

В Казахстане рассматривают строительство нового нефтеперерабатывающего завода для обеспечения топливом внутреннего рынка и экспорта.

В Актюбинской области могут построить новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 2 миллиона тонн в год для обеспечения внутреннего рынка и экспортных поставок топлива. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает Zakon.kz.

По словам главы ведомства, реализация данного проекта займёт около двух лет.

- Сейчас есть перебои с поставками, и Казахстан, как ресурсная страна, сможет снабжать соседние государства, - отметил Ерлан Аккенженов.

Министр также добавил, что мощности трёх действующих НПЗ страны планируют суммарно увеличить с 18 миллионов до 27,7 миллиона тонн переработки нефти в год. Всё производимое топливо будет соответствовать экологическому стандарту "Евро-5".

Кроме того, параллельно рассматривается возможность строительства ещё одного крупного НПЗ. В настоящее время специалисты занимаются выбором подходящей площадки, однако точные сроки принятия окончательного решения пока не уточняются.