Бульвар и зону отдыха окрыли вдоль Саратовской трассы открыли сегодня, 20 сентября.

Теперь жители и гости Уральска могут наслаждаться в зоне отдыха на новом бульваре. Как сообщили в акимате Уральска, его начали строить в июне прошлого года и завершили в сентябре 2024 года. Стоимость проекта обошлась в 724 миллиона тенге.

Помимо бульвара в этом месте установили: