Теперь жители и гости Уральска могут наслаждаться в зоне отдыха на новом бульваре. Как сообщили в акимате Уральска, его начали строить в июне прошлого года и завершили в сентябре 2024 года. Стоимость проекта обошлась в 724 миллиона тенге.
Помимо бульвара в этом месте установили:
- три детские площадки;
- восемь площадок для воркаута и уличных тренажеров;
- четыре площадки отдыха для взрослых;
- пять площадок с качелями;
- скульптуру;
- девять кованных мостиков с перилами через арычную систему;
- две площадки для велосипедов;
- одну спортивную площадку;
- 70 скамеек со спинками и столько же урн.