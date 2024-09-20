Теперь жители и гости Уральска могут наслаждаться в зоне отдыха на новом бульваре. Как сообщили в акимате Уральска, его начали строить в июне прошлого года и завершили в сентябре 2024 года. Стоимость проекта обошлась в 724 миллиона тенге. 

Помимо бульвара в этом месте установили:

  • три детские площадки;
  • восемь площадок для воркаута и уличных тренажеров;
  • четыре площадки отдыха для взрослых;
  • пять площадок с качелями;
  • скульптуру;
  • девять кованных мостиков с перилами через арычную систему;
  • две площадки для велосипедов;
  • одну спортивную площадку;
  • 70 скамеек со спинками и столько же урн.