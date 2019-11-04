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Бизнес-новости

Новый детский сад «Sabi» открылся в Уральске

Хотите, чтобы ваш ребенок всегда был в безопасности и под присмотром квалифицированных специалистов разностороннее развивался? Тогда вам сюда! В самом быстроразвивающемся районе нашего города распахнул свои двери новый детский сад «Sabi». Дошкольное учреждение расположено по адресу проспект Абулхаир хана, 40. Детский сад оснащен всем необходимым для гармоничного социального и интеллектуального развития детей от 2 до 5 лет. – Наш детский сад рассчитан на 250 детей и в каждой группе будут заниматься 25 детей. Мы работаем, согласно утвержденным стандартам. Оставляя своего ребенка в нашем дружном
gorod
Новый детский сад «Sabi» открылся в Уральске
Хотите, чтобы ваш ребенок всегда был в безопасности и под присмотром квалифицированных специалистов разностороннее развивался? Тогда вам сюда!
В самом быстроразвивающемся районе нашего города распахнул свои двери новый детский сад «Sabi». Дошкольное учреждение расположено по адресу проспект Абулхаир хана, 40. Детский сад оснащен всем необходимым для гармоничного социального и интеллектуального развития детей от 2 до 5 лет. – Наш детский сад рассчитан на 250 детей и в каждой группе будут заниматься 25 детей. Мы работаем, согласно утвержденным стандартам. Оставляя своего ребенка в нашем дружном коллективе, вы можете быть уверенными, что малышу здесь будет хорошо. Ведь в младших группах мы уделяем особое внимание обучению малышей навыкам общения и самостоятельности. В старших группах мы всесторонне развиваем детей и готовим их к школе, сохраняя домашнюю атмосферу, - говорит соучредитель детского сада «Sabi» Мурат Куанышкалиев.
«Здоровые дети – здоровая нация» и этого принципа придерживаются в детском саду. Для малышей здесь предусмотрена соляная шахта, где вы можете поправить здоровье своему малышу. Уютные, светлые и чистые комнаты с разнообразными игрушками, безусловно, придутся по вкусу даже самому капризному клиенту.
Кроме этого, в детском саду функционирует бассейн. Малышей будут учить плавать квалифицированные тренеры, а температурный режим и чистота бассейна всегда находится под пристальным вниманием сотрудников сада. – Мы можем предложить нашим маленьким воспитанникам целый комплекс оздоровительных услуг. Посещение соляной шахты, закаливание и даже массаж, - говорит директор детского сада Салтанат Лепесова.
В детском саду предусмотрены курсы английского языка. Руководство заключило контракт с языковым центром «English times», и теперь малыши могут углубленно изучать иностранный язык вместе с грамотными специалистами.
Любящих спорт малышей родители могут записать на курсы по карате, а творческим детям здесь могут предложить курсы по хореографии и вокалу. Еще одним новшеством будет услуга по перевозке детей. – Перевозку детей мы планируем внедрить в самое ближайшее время. Такая услуга намного облегчит жизнь мамам и папам. Ведь не нужно будет с утра везти ребенка в детский сад, а потом на всех парах мчаться на работу. У нас есть три комфортабельных микроавтобуса, которые будут оборудованы детскими креслами и планшетами. По утрам наши специалисты будут забирать ребенка из дома, а вечером привозить. График работы тоже удобный – с 7 до 19.00, - говорит заведующая детским садом Дина Куанышкалиева.
Здоровое и сбалансированное питание малышей также является одним из ключевых факторов в работе детского сада. Пятиразовое разнообразное питание из качественных продуктов придется по вкусу даже «малоежкам».
Стоит отметить, что это пятый по счету детский сад «Sabi», который открывается в нашем городе. Руководство сада отметило, что каждый раз они уделяют особое внимание педагогическим кадрам, ведь именно от них зависит весь воспитательный процесс. – Мы стараемся привлекать опытных и талантливых педагогов, которые немало лет посвятили именно детям дошкольного возраста. Наши воспитатели проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом и всегда стараются быть в курсе всех инноваций. Наши воспитатели помогут ребенку погрузиться в захватывающий мир новых знаний, где столько всего интересного, неизведанного и загадочного! Кроме того, здесь можно существенно расширить свой кругозор, найти новые увлечения, раскрыть в себе множество талантов, познакомиться со сверстниками и завести настоящих друзей, - добавила заведующая детским садом Мария Сагиндыковна.
Мама двухлетней Жасмин Анастасия Жаналаева уже решила вести сюда своего ребенка. Девушка отметила, что до этого малышка уже посещала другой частный сад. – Нам есть с чем сравнивать. Сейчас очень сложно подобрать хороший детский сад. В предыдущем дошкольном учреждении были неприятные инциденты, и я решила перевести ребенка в «Sabi». Мне очень понравилось, что здесь есть соляная шахта, польза которой научно доказана. Да и расположение самого сада привлекло нас. Из дополнительных услуг я выберу хореографию, - говорит Анастасия Жаналаева. Мы ждем вас по адресу: проспект Абулхаир хана, 40 (бывший ресторан Ереван). Справки по телефону: 8 777 299 56 96 e-mail: batyssabi@bk.ru Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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