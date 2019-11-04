Новый детский сад «Sabi» открылся в Уральске

Хотите, чтобы ваш ребенок всегда был в безопасности и под присмотром квалифицированных специалистов разностороннее развивался? Тогда вам сюда! В самом быстроразвивающемся районе нашего города распахнул свои двери новый детский сад «Sabi». Дошкольное учреждение расположено по адресу проспект Абулхаир хана, 40. Детский сад оснащен всем необходимым для гармоничного социального и интеллектуального развития детей от 2 до 5 лет. – Наш детский сад рассчитан на 250 детей и в каждой группе будут заниматься 25 детей. Мы работаем, согласно утвержденным стандартам. Оставляя своего ребенка в нашем дружном