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Новый самолет Путина: позолоченный унитаз и тренажерный зал

В Интернете появились эксклюзивные фотографии интерьера двух новых самолетов Ил-96-300 для президента России Владимира Путина. В настоящее время, пишет блогер kungurov на своей странице в ЖЖ, лайнеры находятся на финальной стадии подготовки в Воронеже. Но до конца этого года будут введены в эксплуатацию. Судя по снимкам, обставлены самолеты соответствующим образом: с двуспальными кроватями, позолоченной мебелью, обтянутой дорогой кожей, унитазами и даже тренажерным залом. "Отделка пока сделана черновая. На стенах, как предполагает мой источник, будут висеть некие произведения искусства. Кто ск
Marat
Новый самолет Путина: позолоченный унитаз и тренажерный зал
В Интернете появились эксклюзивные фотографии интерьера двух новых самолетов Ил-96-300 для президента России Владимира Путина. В настоящее время, пишет блогер kungurov на своей странице в ЖЖ, лайнеры находятся на финальной стадии подготовки в Воронеже. Но до конца этого года будут введены в эксплуатацию.
photo_153333
photo_153333
Судя по снимкам, обставлены самолеты соответствующим образом: с двуспальными кроватями, позолоченной мебелью, обтянутой дорогой кожей, унитазами и даже тренажерным залом. "Отделка пока сделана черновая. На стенах, как предполагает мой источник, будут висеть некие произведения искусства. Кто сказал, что в стране кризис и надо быть скромнее?", - пишет блогер. По словам источника в министерстве обороны России, лайнеры обойдутся бюджету почти в девять миллиардов рублей (150 миллионов долларов). Ниже приводим фотографии с комментариями самого блогера.
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"В служебных помещениях все тоже очень круто, но позолоты нет".
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"Здесь пацаны решают вопросы. Кожа на креслах мегадорогая, стол из ценных пород дерева инкрустирован золотом".
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"Кровати в нумерах везде двуспальные".
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"Зачем в президентском самолете тренажерный зал, никто объяснить не может. Короче, чтоб было".  
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"А вот и санузел. Да, сам унитаз, конечно, не золотой, но вся фурнитура в ванной позолоченная".

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