Новый самолет Путина: позолоченный унитаз и тренажерный зал

В Интернете появились эксклюзивные фотографии интерьера двух новых самолетов Ил-96-300 для президента России Владимира Путина. В настоящее время, пишет блогер kungurov на своей странице в ЖЖ, лайнеры находятся на финальной стадии подготовки в Воронеже. Но до конца этого года будут введены в эксплуатацию. Судя по снимкам, обставлены самолеты соответствующим образом: с двуспальными кроватями, позолоченной мебелью, обтянутой дорогой кожей, унитазами и даже тренажерным залом. "Отделка пока сделана черновая. На стенах, как предполагает мой источник, будут висеть некие произведения искусства. Кто ск