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Социум Экономика

Об итогах социально-экономического развития области рассказал аким ЗКО

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции Гали ИСКАЛИЕВ рассказал о главных достижениях и социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года. - В регионе по многим направлениям деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты положительные результаты. В первом полугодии 2019 года валовый региональный продукт составил 1,4 трлн. тенге, что выше показателя прошлого года на 145 млн. тенге. За 9 месяцев текущего года произведено промышленной продукции почти на 1,8 трлн. тенге, ¬- отметил Гали Искалиев. Развитие агропромышленного компле
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Об итогах социально-экономического развития области рассказал аким ЗКО
Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции Гали ИСКАЛИЕВ рассказал о главных достижениях и социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года.
- В регионе по многим направлениям деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты положительные результаты. В первом полугодии 2019 года валовый региональный продукт составил 1,4 трлн. тенге, что выше показателя прошлого года на 145 млн. тенге. За 9 месяцев текущего года произведено промышленной продукции почти на 1,8 трлн. тенге, ¬- отметил Гали Искалиев. Развитие агропромышленного комплекса является одним из драйверов экономики региона. За отчетный период объем регионального валового продукта составил 118 млрд. тенге, что выше на 2% по сравнению с прошлым годом. Животноводство является основным направлением агробизнеса области. По числу поголовья КРС мясного направления области занимает 2 место в республике. По словам акима, сегодня в области реализуются 42 новых крупных инвестиционных проектов на сумму свыше 1-го трлн. тенге, с созданием около 5 тысяч рабочих мест. Из них 8 проектов с иностранным участием. В текущем году будут запущены 10 проектов на общую сумму 317,7 млрд. тенге с созданием 500 рабочих мест. Из них в текущем году уже запущены проект по установки подготовки газа, производству шаровых клапанов сбор, сортировке и переработке твердо-бытовых отходов, производству кабельной продукции, производству полиэтиленовых труб. Идет строительство таких проектов как, производство панельных радиаторов для трансформаторов, мебельная фабрика, снятие производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса, завод по глубокой переработке нефти. - В целом инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области очень большой. Мы готовим пул новых инвестиционных проектов по АПК, туризму и использованию транзитного потока машин и т.д. Завершаем создание системы обслуживания инвесторов, которая будет оперативно и качественно реагировать на вопросы потенциальных инвесторов, - отметил аким ЗКО. Большое внимание в области уделяется строительству и развитию инфраструктуры. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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