Об итогах социально-экономического развития области рассказал аким ЗКО

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции Гали ИСКАЛИЕВ рассказал о главных достижениях и социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года. - В регионе по многим направлениям деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты положительные результаты. В первом полугодии 2019 года валовый региональный продукт составил 1,4 трлн. тенге, что выше показателя прошлого года на 145 млн. тенге. За 9 месяцев текущего года произведено промышленной продукции почти на 1,8 трлн. тенге, ¬- отметил Гали Искалиев. Развитие агропромышленного компле