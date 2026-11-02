Обещала перевести на грант: женщина обманула студентов почти на 2 млн тенге в Уральске

Мечты о высшем образовании и государственной поддержке обошлись жителям Западно-Казахстанской области в круглую сумму. В Уральске правоохранительные органы разоблачили схему мошенничества, связанную с обещаниями перевода на грант и поступления в магистратуру.

История получила огласку после того, как в сентябре в департамент полиции ЗКО обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что доверилась малознакомой гражданке, которая пообещала за вознаграждение перевести ее сына с платного отделения вуза на долгожданный грант.

Когда полицейские начали проверку по данному заявлению, вскрылись куда более масштабные детали. Женщина смогла обмануть девять доверчивых студентов. По данным департамента полиции, ущерб составил 1,7 миллиона тенге.

В ходе следствия правоохранители установили, что подозреваемая промышляла системным обманом. Она активно предлагала свои "услуги" жителям ЗКО, обещая решить любые вопросы в сфере образования:

Помощь с поступлением на грант;

Получение дипломов;

Содействие при поступлении в магистратуру.

Доверчивые граждане отдавали крупные суммы в надежде на быстрый результат, но в итоге оставались и без денег, и без обещанных документов. Точное количество пострадавших и общая сумма ущерба в настоящее время устанавливаются в рамках досудебного расследования.

В полиции напоминают, что за подобные преступления предусмотрена суровая уголовная ответственность. За такие деяния закон предусматривает наказание:

Штраф от двукратного до трехкратного размера похищенного имущества;

Ограничение свободы на срок от трех до семи лет;

Либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет (либо без такового).

В случаях, предусмотренных отягчающими обстоятельствами (например, пунктом 2 статьи 190 УК РК), санкции еще строже: штраф от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.