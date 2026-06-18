В прокуратуре напомнили, что выделение образовательных грантов происходит исключительно на законных основаниях, и призвали не доверять посредникам.

В Астане вынесен приговор мошеннику, от действий которого пострадали более 100 человек, пытавшихся поступить на учёбу или получить образовательные гранты, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимый целенаправленно вводил граждан в заблуждение, предлагая содействие при зачислении в магистратуру и докторантуру, а также помощь в распределении грантов. Поверив обещаниям, люди со всего Казахстана передавали ему крупные суммы. Однако никаких обязательств мужчина не выполнял, а все собранные деньги тратил на личные нужды.

- В результате преступных действий пострадало 111 граждан, общий ущерб составил около 70 млн тенге. При этом большинству потерпевших причиненный ущерб не возмещен. Несмотря на признание вины, суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу, - отметили в прокуратуре.

В надзорном органе в очередной раз напомнили казахстанцам, что зачисление в учебные заведения и выделение грантов регулируются государством и происходят исключительно на законных основаниях. Граждан призывают не доверять посредникам, обещающим решить эти вопросы за деньги, и при любых подозрительных фактах сразу обращаться в правоохранительные органы.