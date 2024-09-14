Облачно и без осадков: погода в ЗКО на 15 сентября

По данным РГП «Казгидромет», 15 сентября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. На востоке области ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Облачно и без осадков: погода в ЗКО на 15 сентября

По данным РГП «Казгидромет», 15 сентября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. На востоке области ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём будет +26..+28 градуса, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актобе без осадков. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.