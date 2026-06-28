Обнажённое тело 17-летней девушки нашли в чемодане

В Таиланде по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержали 46-летнего гражданина Австралии. Мужчину арестовали в международном аэропорту Бангкока, когда он собирался вылететь в австралийский Перт, передает МойГород со ссылкой на The Guardian.

По данным полиции, задержание связано с расследованием гибели несовершеннолетней жительницы Таиланда. Ее тело обнаружили в чемодане недалеко от плавучего рынка в Паттайе. Сам австралиец свою причастность к похищению и убийству девушки отрицает.

Следователи ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы и других исследований, после чего будет принято решение о предъявлении обвинений. Речь может идти о похищении несовершеннолетней, убийстве, сокрытии тела и похищении с целью сексуального насилия.

По информации правоохранителей, камеры видеонаблюдения запечатлели, как ранним утром в четверг мужчина вместе с 17-летней девушкой вошел в квартиру в Паттайе. Спустя несколько часов он покинул дом с большим черным чемоданом, который перевозил на мотоцикле.

Уже на следующий день чемодан нашли возле железнодорожных путей. По данным местного издания Pattaya News, внутри находилось тело девушки с признаками насильственной смерти.

Как сообщает Nation Thailand, полиция Паттайи заранее попросила иммиграционные службы не позволить подозреваемому покинуть страну. Во время допроса мужчина, предположительно, указал место, где оставил чемодан. После проверки этой информации следователи обнаружили тело погибшей. По данным издания, австралийцу уже предъявлены обвинения в убийстве и сокрытии тела.

«Получив информацию, сотрудники иммиграционной службы скоординировали свои действия со следователями полицейского участка города Паттайя, которые поспешили осмотреть место происшествия. Позже офицеры обнаружили тело на основании информации, полученной в ходе допроса», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел и торговли Австралии подтвердили, что оказывают задержанному консульскую поддержку. Другие подробности в ведомстве раскрывать не стали, сославшись на требования конфиденциальности.